En Honduras ya no hay peces... pescadores se van a Nicaragua

VALLE, HONDURAS.- Se bajó de la lancha, cargó la hielera hasta una champa a un costado de la playa y comenzó a pesar el poco pescado y camarón que sacó.

“Venimos del lado de Nicaragua, aquí no hay nada, en Honduras se está terminando el pescado, por eso nos tenemos que cruzar”, comentó un joven pescador, quien aún cubría su rostro y manos debido a que el sol quemaba sin clemencia.

La crisis en el Golfo de Fonseca es grave, los recursos desde hace muchos años han sido consumidos ante la indiferencia de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+).

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que los artesanos de la pesca tienen que arriesgar todos los días su vida, introduciéndose en aguas de El Salvador y Nicaragua, porque en el lado de Honduras ya se “comieron” lo que quedaba.

Allá los esperan las patrulleras artilladas con lanchas rápidas, a las que llaman pirañas, y hombres entrenados que muchas veces no han tenido piedad en dispararles, todo por defender su soberanía.Pero no les queda otra alternativa, mucho del pescado, camarón y jaiba que se consume en la capital proviene del Golfo de Fonseca.

Con tristeza, el pescador Petronilo Ramírez contó que “aquí en el lado de Honduras no hay mucho pescado, tenemos que meternos a Nicaragua porque si no, no sacamos ni para la gasolina”.

