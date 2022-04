Donan L 425 millones por una Biósfera desprotegida

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus accedió al documento “Proyectos en la Biósfera del Río Plátano”, el cual detalla los montos y donantes.

El primero de ellos es financiado por Alemania a un costo de cinco millones de euros (133 millones de lempiras).

Este proyecto comenzó el 1 de enero de 2020 y termina el 31 de diciembre de 2022, con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) como ejecutores.

Otro de los proyectos millonarios es financiado por la Unión Europea (UE) a un costo de 5.3 millones de euros (141 millones de lempiras).

El proyecto arrancó en 2020 y finalizará en 2025, está a cargo del ICF y tiene como objetivo principal “contribuir a la reducción de la deforestación, la protección de la biodiversidad y la mejora de la situación de seguridad alimentaria de las poblaciones locales en el área de la reserva de la Biósfera del Río Plátano”.

La tercera donación más alta la envió el gobierno suizo, por medio de la Oficina de Cooperación Suiza y Agencia Consular en Honduras (Cosude), con un monto de 4.6 millones de francos suizos (118 millones de lempiras); comenzó el año pasado y termina en 2024.

El resto de las donaciones corresponden a The Roatán Chocolate Factory (14,400 dólares para apoyo a guardabosques), Comisión Europea (371,271 dólares para conservación de Ciudad Blanca), Global Wildlife Conservation to the MPA Fund (13,640 dólares).Además de Illegal Wildlife Trade (IWT) Challenge Fund (85,263 dólares), Global Wildlife Conservation (402,638 dólares), Global Wildlife Conservation (188,861 dólares) y US Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) (286,431 dólares).

Todos estos proyectos, según el documento del ICF, se encuentran actualmente en periodo de ejecución.

