Francisco Serrano, comandante de la FAH: ‘Se invertirán $60 millones en helicópteros y los Tucanos’

Es la misma condición, sin embargo, tenemos tres para cualquier emergencia, pero también requieren un stock de repuestos para que la operación no tenga ningún riesgo.

La Fuerza Aérea Hondureña desde su fundación en 1931 tuvo una evolución en el tiempo. Poco a poco se fue equipando con diferentes tipos de aeronaves, se comenzó con aviones de combate, se adquirieron helicópteros y posteriormente aviones de transporte aéreo sumándose a las necesidades de la población. Pero con el paso de los años hubo un lapso en el tiempo donde no se le puso mucha atención a la Fuerza Aérea y de los 80 al presente hemos tenido el no funcionamiento de muchas de nuestras aeronaves por la falta de repuestos.

En una entrevista exclusiva para EL HERALDO Plus , el nuevo comandante aceptó que urgen de equipo y recursos para recuperar la institución, pues -para evitar accidentes- los aviones de combate no se usan, las aeronaves de entrenamiento y para misiones contra el narcotráfico están deterioradas y los helicópteros ya son pocos.

Pero afuera de esa oficina lo que existe es un reto para no perder la operatividad de la llamada gloriosa Fuerza Aérea, debido al deterioro prolongado que han sufrido sus aeronaves en los últimos años.

Para mí es un avión muy útil para las comitivas, es un avión ejecutivo, el cual está actualizado con sus inspecciones al día y lógicamente se le debe dar el mantenimiento respectivo, sin embargo, van a ser las autoridades las que van a decidir si el avión se vende o no.

Ese era un paquete que vino y tuvimos cuatro accidentes operando contra el narcotráfico, varios de ellos fueron alcanzados por artillería de los mismos grupos criminales (narcotráfico) y nos quedamos sin esa flota porque no se puede recuperar.

¿La Fuerza Aérea tiene la capacidad técnica para darle mantenimiento?

Nosotros tenemos los mecánicos, pero cuando al avión le tocan sus mantenimientos e inspecciones se hacen con la empresa Embraer en Estados Unidos.

Se estima que recuperar la flota aérea costaría 100 millones de dólares.

Los 100 millones de dólares depende de lo que usted quiera adquirir, pero el proyecto de la modernización de T-27 Túcano cuesta 27 millones de dólares, en el caso de los helicópteros son 33 millones de dólares y depende del equipo.

¿Son 60 millones de dólares solo en esos dos proyectos?

Tal vez cuando escuchamos esas cantidades nos asombramos, pero son precios negociados con las empresas y podría ser mayor el valor. La aviación es cara, los equipos son caros, el costo operacional de las aeronaves es caro, pero invertir en la Fuerza Aérea es de verlo como una inversión que se ve reflejada en las diferentes misiones que la institución realiza y se puede corroborar con la gente que nos pide ayuda.

ES DE INTERÉS: No aterrizan proyectos de recuperar la Fuerza Aérea Hondureña

¿Y con las otras aeronaves qué van a hacer?

Con los aviones de transporte hasta ahorita no tenemos problemas porque el mantenimiento nuestro personal técnico lo realiza y con los aviones de combate ya sería otro presupuesto que está a nivel estratégico para poder ponerlos en operaciones.

¿Es factible reparar los aviones de combate? Porque se dice que son muy viejos...

Es lo mismo, porque cuando hablamos de modernización es mejorar todas las capacidades operacionales que tienen las aeronaves, ya que con el paso del tiempo lo que ha sucedido es que los presupuestos para la Fuerza Aérea no son suficientes para darle mantenimiento a este equipo.

¿Son necesarios estos aviones para Honduras?

Sí recomendaría ponerle atención a los aviones de combate porque en estos tiempos no podemos confiarnos, aunque el ambiente en nuestra zona es de paz y armonía, tenemos relaciones con todas las Fuerzas Aéreas del mundo y en Centroamérica tenemos muy buenas relaciones con los diferentes comandantes. Pero cada Fuerza Aérea debe estar equipada y adiestrada, porque las amenazas en estos tiempos no son convencionales, sino no convencionales como el narcotráfico, quienes tienen mucha inversión en aeronaves y armamento, por eso nosotros debemos estar igual o mejor que ellos.

+: $12.3 millones costó nuevo helicóptero presidencial