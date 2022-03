Revisarán el contrato de concesión de las casetas de peaje en Honduras

Alvarenga explicó que la construcción del Canal Seco generó mucha expectativa entre el rubro de carga pesada, pero no contaban que iban a tener un cobro tan pronto la terminaran, “todo lo quieren cobrar ahora y no es justo”.

Ever Alvarenga , representante del transporte de carga, explicó a EL HERALDO Plus que incluso estarían tomando acciones de paralizar las unidades si el cobro se concreta.

Allan Sierra, representante del transporte interurbano, rechazó la construcción de una nueva caseta de peaje en el Canal Seco.

“No estamos de acuerdo, la ruta no es muy utilizada, no encuentro ninguna prebenda para los que circulamos por las casetas de peaje frecuentemente, solo es un gasto”, dijo.

Explicó que no está bien que sigan entregando carreteras a empresas que no invirtieron en su construcción y solo le dan mantenimiento; “estamos pagando por algo que no está al cien por ciento terminado, pedimos al gobierno que no quede en palabras todo lo que prometieron, ya con la carretera al norte hay un costo alto y ahora más y el costo no se traslada al usuario, sino a nosotros que cubrimos con todos los gastos”.

+Hay concesiones que quedan amarradas hasta el año 2051

Por su parte Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), explicó a EL HERALDO Plus que están totalmente en contra de la construcción y el cobro en una nueva caseta de peaje.

“Esa carretera se construyó con el dinero de los hondureños, no la construyó Covi-Honduras, por lo que no me parece correcto que el dinero que se recaude por peaje sea para la empresa. Si se iba a dar mantenimiento debió ser en otras circunstancias”.

