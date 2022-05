Ningún efecto tuvo el tratado del Golfo de Fonseca con Nicaragua

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que el Golfo de Fonseca sigue en crisis porque todavía no hay un acuerdo que permita una explotación segura y compartida en el trifinio del sur.

Al tratado no se adhirió el gobierno de El Salvador debido a que todavía ejerce presión por la Isla Conejo, que pertenece a Honduras.

El problema es que este diminuto paraíso es compartido por Honduras, Nicaragua y El Salvador, quienes no han delimitado la zona y tampoco se ponen de acuerdo en hacer una explotación unificada y segura.

Ya se cumplieron seis meses desde que se firmó el tratado y el Congreso Nacional no lo ha ratificado y tampoco está en agenda en este momento, aseguró el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya.

Ellos pensaron que con el Tratado Integracionista Bicentenario se podían meter a las aguas marítimas de Nicaragua, pero no era así, por eso les han decomisado lanchas y redes, que son su principal instrumento de trabajo.

El obrero del mar aseguró que en el gobierno anterior no vieron presencia de las autoridades interesadas en resolver los problemas del Golfo de Fonseca, los dejaron olvidados.

Pero ya les toca pescar, debido a que esa actividad es la mayor fuente de ingresos, allí no hay otro trabajo y el apoyo de las autoridades es nulo.

“El pescador necesita ayuda del gobierno central y de la alcaldía municipal, aquí no tenemos apoyo de la base naval de Amapala”, señaló.

Manuel Flores , representante de los pescadores de Amapala, lamentó que el problema sigue igual, porque las autoridades de El Salvador y Nicaragua les quitan las lanchas y las redes a los pescadores y no se las devuelven.

Esto porque hay evidencia de que las pirañas -como le llaman a las lanchas rápidas de El Salvador- han llegado hasta la isla persiguiendo a los pescadores y las autoridades de Honduras no hacen nada, lamentaron.

En el lado de Marcovia, en toda la costa de Cedeño, los pescadores aseguran que desde que ganó la presidencia Xiomara Castro ha disminuido la represión por parte de la Naval de Nicaragua.

Pero no saben cuánto va a durar esa calma, además en el país vecino les tienen decenas de lanchas decomisadas que no se las quieren devolver y solicitan la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Jesús Alexander Medrano contó que hace siete meses le decomisaron su lancha de trabajo, igual hay al menos otras 40 confiscadas.Mientras reparaba una red de pescar, con nostalgia explicó que solo por entrar a Nicaragua a preguntar por la lancha cobran 800 lempiras y 20 dólares por persona para salir.

Mientras que para entregarle la embarcación le habían dicho que la multa era de 1,300 dólares, es decir, más de 30,000 lempiras. No obstante cuando llegó a quererla sacar, porque no es el propietario, le dijeron que ya no las estaban entregando.

En la zona hay pescadores lisiados, como Santos Ventura, quien escapando de las balas de la Armada de Nicaragua casi pierde su mano derecha, ahora la cubre con un pañuelo porque le quedó deformada.

