Había 205 narcopistas en la Biósfera del Río Plátano

En total, las autoridades realizaron 260 operativos que se tradujeron en la destrucción de 205 puntos de aterrizaje, ya que algunos se inhabilitaron varias veces, según detectó el equipo de EL HERALDO Plus.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus detectó, a través de un cruce de datos, que al menos 205 narcopistas fueron destruidas -algunas varias veces- dentro del área de la Biósfera del Río Plátano.

GRACIAS A DIOS, HONDURAS.- La Biósfera del Río Plátano es concebida como una zona virgen, donde solo hay flora, fauna y uno que otro asentamiento, debido a su ubicación remota y prácticamente inaccesible, pero no. Para los narcotraficantes es un lugar estratégico, pues entre más alejado de la civilización y, claramente, de las autoridades, más fácil es aterrizar avionetas repletas de cocaína que luego trafican hasta Estados Unidos.

La Biósfera del Río Plátano se divide en tres zonas: cultural, amortiguamiento y núcleo.Casi todas las pistas utilizadas para el despegue y aterrizaje se localizaban dentro de la zona cultural, un espacio de 389,525 hectáreas cuya finalidad es “proteger los recursos antropológicos y culturales”, es decir, la coexistencia de etnias en sistemas naturales, según un informe sobre la efectividad del manejo de la reserva de la UNESCO.

Solo en esta zona las autoridades ejecutaron 259 operativos para deshabilitar narcopistas o -como ellos les llaman- pistas clandestinas de aterrizaje.

El área de influencia está conformada por los municipios de Ahuas, Wampusirpi y Brus Laguna; en esta última localidad es donde más operaciones se ejecutaron para dinamitar pistas clandestinas.

ADEMÁS: Expertos calculan que carretera ilegal costó L 60 millones

En la zona de amortiguamiento -una región de 196,739 hectáreas destinada a servir de barrera para la zona núcleo- apenas se detectó e inhabilitó una narcopista.

Para alivio de la naturaleza, el narco todavía no penetra en la superficie de la zona núcleo de la Biósfera del Río Plátano (210,432 hectáreas) para establecer sus puntos de aterrizaje y despegue de narcoavionetas. Al menos así lo consignaba la Secretaría de Defensa, porque no han detectado ninguna narcopista en esta región.Aún no penetra con fuerza, pero está cerca.

La Unidad de Datos de EL HERALDO rastreó un significativo número de puntos en la zona cultural muy cercanos al núcleo. Es el caso de 12 pistas que estaban a menos de 10 kilómetros del corazón de la reserva.

+Asesinatos, extranjeros y peligros en carretera ilegal