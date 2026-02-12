  1. Inicio
Caen cuando asaltaban un autobús de la ruta 2 de San Pedro Sula

Los detenidos son acusados de robo con violencia e intimidación y portación ilegal de arma de fuego

Jorge Maldonado Villalta y Kevin Cortez Murillo son las personas capturadas en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía detuvo a dos hombres que presuntamente asaltaban un autobús de la ruta 2 en el barrio Barandilla de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

Los capturados fueron identificados como Jorge Queizon Maldonado Villalta, de 37 años de edad, y Kevin Armando Cortez Murillo, de 27 años, alias "Pánico".

De acuerdo con las autoridades, ambos formarían parte de la banda delictiva denominada Las Mezas, dedicada a cometer asaltos en el transporte urbano.

El reporte policial indica que los sospechosos fueron requeridos tras una persecución, luego de recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre un asalto en un autobús de la ruta 2.

Según los pasajeros, los individuos los intimidaron con un arma de fuego y los despojaron de dinero, teléfonos y otras pertenencias personales, las cuales fueron recuperadas por agentes policiales.

