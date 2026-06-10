Fuerte choque deja dos motociclistas gravemente heridos en bulevar Armenta de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Un trágico accidente se registró al filo del mediodía de este miércoles, entre una camioneta y una motocicleta a inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula, Cortés, dejando a dos motociclistas gravemente heridos.

El fuerte choque ocurrió cuando el vehículo salía de las instalaciones universitarias para tomar el bulevar Armenta, atravesándose en la vía de la motocicleta que fue directo a impactar en la parte trasera. Debido al impacto ambas personas a bordo de la motocicleta salieron expedidos por el aire, quedando uno frente a la camioneta y el otro detrás.