Fuerte choque deja dos motociclistas gravemente heridos en bulevar Armenta de SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Un trágico accidente se registró al filo del mediodía de este miércoles, entre una camioneta y una motocicleta a inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), en San Pedro Sula, Cortés, dejando a dos motociclistas gravemente heridos.
El fuerte choque ocurrió cuando el vehículo salía de las instalaciones universitarias para tomar el bulevar Armenta, atravesándose en la vía de la motocicleta que fue directo a impactar en la parte trasera. Debido al impacto ambas personas a bordo de la motocicleta salieron expedidos por el aire, quedando uno frente a la camioneta y el otro detrás.
Ambos motociclistas fueron trasladados a bordo de ambulancias del 911 hacia un centro asistencial en condición grave. Uno de ellos convulsionó antes de ser subido al vehículo de socorro, mientras que el otro permaneció inmóvil todo el tiempo. De acuerdo a las imágenes los jóvenes no portarían cascos al momento del percance.
Un video que captó el trágico percance muestra los segundos previos a la colisión donde el automotor sale del estacionamiento y busca tomar el carril izquierdo para tomar un retorno. Ahí la motocicleta lo impacta en el costado izquierdo.
Se desconoce si el conductor de la motocicleta resultó con lesiones, así como si los jóvenes lograron llegar con vida al hospital.