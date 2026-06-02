Dueño de llantera fallecido en tragedia de Villa Nueva era padre de estudiante de Periodismo de la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Entre las ocho víctimas mortales que dejaron el fatal accidente de tránsito ocurrido en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa figura Josué Leonidas Herrera Baquedano, propietario de la llantera contra la que impactó una volqueta fuera de control, y padre de una estudiante de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La tragedia no solo cobró la vida del emprendedor, sino que también dejó una profunda huella en su familia. Su hija, Nathaly Gabriela Herrera Vargas, expresó su dolor a través de un mensaje en redes sociales tras confirmarse la muerte de su padre.

"Papito, hoy te llevaste mi alma, hoy me dejaste sin vida; tú eres mi héroe y sin ti, ¿qué me queda?", escribió la joven, quien llegó al lugar del accidente con la esperanza de encontrar con vida. Sin embargo, después de horas recibió la confirmación de que Josué Herrera se encontraba entre las víctimas fatales del siniestro. La madre del fallecido relató entre lágrimas el esfuerzo que su hijo realizó durante años para sacar adelante su negocio. Explicó que antes de dedicarse a la reparación y venta de llantas trabajó en la compra y venta de chatarra, actividad que le permitió reunir los recursos necesarios para establecer la llantera. "Viera, mi hijo, cuánto le ha costado al pobre estar ahí", lamentó la mujer al recordar el sacrificio que realizó para construir su patrimonio.

Ocho muertos y diez heridos

El accidente ocurrió cuando una volqueta se volcó en uno de los accesos a la capital y terminó impactando varios negocios ubicados a la orilla de la carretera, provocando una de las tragedias viales más graves registradas en los últimos años en Tegucigalpa. El saldo preliminar es de ocho personas fallecidas y al menos diez heridas, según información de las autoridades de socorro. Los trabajos de búsqueda y rescate concluyeron tras el hallazgo del cuerpo de Leireth Naiara Aguilar Rodríguez, una niña de 10 años que permanecía desaparecida entre los escombros desde el momento del accidente. El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, confirmó que la menor fue la última víctima localizada por los rescatistas.