L21,375 millones sube presupuesto para instituciones del sector energía

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de dos períodos con menos fondos, las instituciones del sector energía reflejarán un crecimiento en sus asignaciones anuales en un 37% respecto a lo aprobado para el 2025.

EL HERALDO verificó en el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el 2026 que tanto la Secretaría de Energía (Sen) como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) acumulan una partida de 79,227.8 millones de lempiras, es decir L21,375 millones más que lo otorgado en el presente ejercicio fiscal.

A la estatal eléctrica se le presupuestaron 65,376.4 millones de lempiras para el próximo año que implicarán 15,946 millones de lempiras adicionales comparado al 2025 cuando se le otorgaron L49,430.4 millones.

Mientras que la Secretaría de Energía (Sen) pasa de una partida de L8,422.4 millones a L13,851.4 millones, un crecimiento de 5,429 millones de lempiras.

En el presupuesto 2025 se dispuso que la Sen como entidad rectora del sector energético del territorio hondureño contara con 8,422.4 millones de lempiras menos que 2024, término en el que se le aprobaron L12,432.3 millones.

La ENEE no corrió con la misma suerte, pero apenas se le aumentó 130.6 millones de lempiras su asignación en relación al 2024.

Ambas instituciones fueron las más sacrificadas en el presupuesto de hace dos años debido a que experimentaron un recorte de 18,905.3 millones de lempiras, informó EL HERALDO.