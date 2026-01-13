Nuevo nombre y la conexión con Ryan Reynolds: lo que debes saber sobre el nuevo equipo de Dereck Moncada

Conoce la relación de Ryan Reynolds con el Internacional de Bogotá, el nuevo equipo de Dereck Moncada.
Dereck Moncada ha iniciado su sueño en el extranjero tras estampar su firma con el Internacional de Bogotá de la Primera División de Colombia, dando un paso muy importante en su naciente carrera futbolística.
La joven promesa de 18 años inicia su aventura en el fútbol cafetero después de haber sido cedido por el Necaxa de México, club que pertenece al mismo grupo que el Internacional y con el que Moncada está ligado por cuatro años más uno opcional.
Moncada ya se reporta listo en Colombia y espera dejar una buena impresión en su primera experiencia fuera de Honduras, sin embargo, uno de los detalles poco conocidos en el traspaso del exjugador del Olimpia es el vínculo que su nuevo equipo tiene con el actor canadiense Ryan Reynolds.
Días antes de que Dereck Moncada viajara a Sudamérica, el equipo capitalino anunció un inesperado "fichaje", Ryan Reynolds, quien hasta se puso la camiseta del Internacional.
“Enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo cual significa mucho más”, escribió muy emocionado Reynolds, que es uno de los accionistas del club.
El mundo del fútbol no es nada ajeno para Ryan Reynolds, que desde hace algunos años inició un ambicioso proyecto con el Wrexham en Inglaterra, con el que ha venido conquistando varios ascensos consecutivos hasta llegar a la Championship, la antesala de la Premier League en la cuna del deporte rey.
Reynolds forma parte del Tylis-Porter Group, un conglomerado liderado por los empresarios Albert Tylis y Sam Porter, quienes tras el éxito que han tenido junto al actor en Reino Unido ahora han incursionado en Latinoamérica con un histórico en México como el Necaxa y con el naciente Internacional en Colombia.
El Internacional ha irrumpido en el fútbol colombiano después de la desaparición de La Equidad, cuadro capitalino que se despidió dejando una pobre imagen a lo largo del 2025.
El Internacional hará su debut esta temporada con un hondureño en sus filas.
El equipo bogotano es pariente del Necaxa y con la llegada del grupo del que forma parte Ryan Reynolds también guarda una conexión con el Wrexham de Inglaterra.
Pero Ryan Reynolds no es el único famoso subido en este barco. Además del canadiense, figuras como Eva Longoria y Rob McElhenney, socio de Reynolds en el Wrexham, han sumado sus nombres a esta aventura en Latinoamérica. La presencia de las estrellas de Hollywood ha generado alta expectativa en Colombia.