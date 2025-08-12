¿Cuánto ganan los secretarios de Estado con ajuste salarial de L1,400?

Tegucigalpa, Honduras.- En el primer cuatrimestre de este año el titular de la Secretaría de Finanzas, Christian Duarte ganaba 112,500 lempiras, sin embargo, su nueva remuneración bruta es de 113,900 lempiras desde mayo pasado.
Tal como este secretario de Estado, los demás de la administración central fueron beneficiados con el ajuste salarial de 1,400 lempiras a cada uno de los servidores y funcionarios públicos bajo el acuerdo 092-2025 emitido por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), constató EL HERALDO de conformidad a los reportes de planillas de empleados.
El referido convenio fue promulgado en el diario oficial La Gaceta con número 36,826 del 30 de abril en el que se subraya que abarca al personal "con acuerdo, contrato o por jornal vigentes al 31 de diciembre de 2024 de las instituciones adscritas al régimen de servicio civil y que continúen laborando en el presente ejercicio fiscal".
"Para efectos del cálculo del décimo tercer mes de salario en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social y vacaciones se tomará en cuenta el ajuste salarial acordado en esta fecha", añade.
Desde el 2023 el actual gobierno a través de la STSS ha aplicado tres ajustes a las compensaciones de los burócratas, el primero de L1,200, luego L1,300 lempiras en el 2024 y L1,400 recientemente, por lo que acumulan los 3,900 lempiras.
A 110,477.9 millones de lempiras asciende la partida del grupo de gasto de servicios personales en el Presupuesto General de la República 2025 al ampliarse 6,262.8 millones de lempiras de lo aprobado para este período de 12 meses.
Nuevos salarios
Aunque ostenta el cargo de gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada se viene desempeñando al mismo tiempo como titular de la Secretaría de Energía (Sen), donde percibiá al mes 105,600 lempiras y ahora tiene un sueldo de 107,000 lempiras sin las deducciones.
En el caso de Octavio Pineda Paredes que está al frente de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) se le acreditaban 105,060 lempiras y en la actualidad su compensación es de 106,460 lempiras.
De L97,800 es el salario que ostenta del titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Orlando Garner Ordóñez (antes era de L96,400).
Para el titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), Héctor Becerra Lanza hasta mayo de este año devengaba 96,100 lempiras, sin embargo, con los 1,400 lempira de ajuste salarial su paga ascendió a 96,100 lempiras.
Un sueldo de 112,600 lempiras se le está brindando a Tomás Vaquero Morris en su condición de titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) cuando previamente recibía L111,200.
Aunque en el portal de transparencia de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) la información de la planilla de trabajadores data de octubre de 2024 cuando la remuneración mensual de Mario Moncada era de 97,500 lempiras esta cambiaría a 98,900 lempiras con el ajuste en vigor para este año.
Privilegiando
"El gobierno está privilegiando una masa salarial para tenerla como respaldo político de cara al proceso electoral que se avecina", aseguró el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Luis Guifarro a este rotativo.
Además, lamentó que históricamente la administración pública asista solo a una dinámica de aumento sostenido presupuestario así como de salarios.
De su lado, el analista en materia económica, Martín Barahona, indicó que "se están gastando (fondos) en otras cosas que no son importantes; pudieran sencillamente solo estar manteniendo la burocracia, me refiero a gastos corrientes, pago de salario, cosas así que no son pertinentes ni trascendentales".