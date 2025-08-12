¿Cuánto ganan los secretarios de Estado con ajuste salarial de L1,400?

Tegucigalpa, Honduras.- En el primer cuatrimestre de este año el titular de la Secretaría de Finanzas, Christian Duarte ganaba 112,500 lempiras, sin embargo, su nueva remuneración bruta es de 113,900 lempiras desde mayo pasado.

Tal como este secretario de Estado, los demás de la administración central fueron beneficiados con el ajuste salarial de 1,400 lempiras a cada uno de los servidores y funcionarios públicos bajo el acuerdo 092-2025 emitido por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), constató EL HERALDO de conformidad a los reportes de planillas de empleados.

El referido convenio fue promulgado en el diario oficial La Gaceta con número 36,826 del 30 de abril en el que se subraya que abarca al personal "con acuerdo, contrato o por jornal vigentes al 31 de diciembre de 2024 de las instituciones adscritas al régimen de servicio civil y que continúen laborando en el presente ejercicio fiscal".

"Para efectos del cálculo del décimo tercer mes de salario en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social y vacaciones se tomará en cuenta el ajuste salarial acordado en esta fecha", añade.

Desde el 2023 el actual gobierno a través de la STSS ha aplicado tres ajustes a las compensaciones de los burócratas, el primero de L1,200, luego L1,300 lempiras en el 2024 y L1,400 recientemente, por lo que acumulan los 3,900 lempiras.

A 110,477.9 millones de lempiras asciende la partida del grupo de gasto de servicios personales en el Presupuesto General de la República 2025 al ampliarse 6,262.8 millones de lempiras de lo aprobado para este período de 12 meses.