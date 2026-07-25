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Policía antidrogas erradica 56 mil arbustos de hoja de coca y destruye narcolaboratorio en Olancho

Agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) ejecutaron la operación en un sector montañoso del municipio de San Esteban, Olancho

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 08:50
Policía antidrogas erradica 56 mil arbustos de hoja de coca y destruye narcolaboratorio en Olancho

Los agentes de la DNPA localizaron y erradicaron el narcolaboratorio y la plantación de 56 mil arbustos de hoja de coca en un sector montañoso del municipio de San Esteban, Olancho.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Una plantación de arbustos de hoja de coca y un narcolaboratorio fueron erradicados por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en el Parque Nacional Sierra Río Tinto en el municipio de San Esteban, Olancho.

La operación la ejecutaron los uniformados tras ubicar y asegurar la plantación que estaba en aproximadamente ocho manzanas de tierra en una zona montañosa de San Esteban, donde encontraron alrededor de 56,000 arbustos de hoja de coca con una altura aproximada de dos metros.

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Asimismo, en las cercanías del cultivo fue ubicado y destruido mediante incineración un laboratorio rústico que era utilizado para la extracción de pasta para la elaboración de cocaína.

Las autoridades policiales dieron a conocer que el operativo se ejecutó bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con autorización del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

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Con la presencia se las diferentes autoridades se garantizó el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos por la ley.

La DNPA dio a conocer que con esta acción "se continúa debilitando las estructuras dedicadas a la producción y procesamiento de drogas y reafirma el compromiso de combatir el delito para proteger la seguridad de la población hondureña".

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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