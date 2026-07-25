Policía antidrogas erradica 56 mil arbustos de hoja de coca y destruye narcolaboratorio en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.-Una plantación de arbustos de hoja de coca y un narcolaboratorio fueron erradicados por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en el Parque Nacional Sierra Río Tinto en el municipio de San Esteban, Olancho. La operación la ejecutaron los uniformados tras ubicar y asegurar la plantación que estaba en aproximadamente ocho manzanas de tierra en una zona montañosa de San Esteban, donde encontraron alrededor de 56,000 arbustos de hoja de coca con una altura aproximada de dos metros.

Asimismo, en las cercanías del cultivo fue ubicado y destruido mediante incineración un laboratorio rústico que era utilizado para la extracción de pasta para la elaboración de cocaína. Las autoridades policiales dieron a conocer que el operativo se ejecutó bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con autorización del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.