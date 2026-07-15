No hay registro de que Johana Bermúdez dijera que la canasta básica de la semana se compra con L1,000

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, haber dicho que con 1,000 lempiras compraba la canasta básica de una semana y que todavía le sobraban cuatro lempiras. Sin embargo, la afirmación es falsa. EH Verifica no encontró registros en medios de comunicación, fuentes oficiales ni otras publicaciones confiables que respalden que Bermúdez haya realizado esa declaración. Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, también negó en comunicación con EH Verifica haber pronunciado esas palabras. "FUI AL SUPER CON 1,000 LEMPIRAS, HICE TODA LA DESPENSA DE LA SEMANA Y ME SOBRARON 4 LEMPIRAS", es, literalmente, la cita que le ha sido adjudicada a la parlamentaria en una entrada de Facebook que ha sido compartida más de 300 veces desde el 13 de julio.

No lo dijo

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + despensa + semana + mil lempiras” no arrojó resultados que respalden que la diputada haya afirmado que la canasta básica semanal puede comprarse con 1,000 lempiras. Una revisión en las cuentas de la congresista en Facebook , Instagram y X tampoco encontró publicaciones que reprodujeran la declaración viral. Además, EH Verifica contactó a Johana Bermúdez, quien confirmó que la versión difundida en redes sociales es “totalmente falsa” y que se trata de desinformación.

Sobre la canasta básica