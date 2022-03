Así se gestó la compra del avión presidencial Legacy

Documentos en poder de EL HERALDO Plus revelan toda la trama para la adquisición y pago de esta aeronave.

Ese año la tasa de cambio estaba a 21.27 lempiras por dólar, por lo que la aeronave tuvo un costo de 314.6 millones de lempiras. Para su pago se sacó dinero de la Tasa de Seguridad y de los fondos donados por el gobierno de Taiwán, situación que trató de ocultarse por temor a un escándalo, según información en poder exclusivo de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus .

El uniformado indicó que el avión West Wind tenía 30 años de servicio y más de 30,000 horas de vuelo. Además, afirmó que “ha dado muchos problemas técnicos y que ya no se cuenta con recursos económicos para realizar estas reparaciones que son muy costosas en lo referente al costo del avión”.

Hernández ordenó al militar que realizara la presentación de la opción de la compra que proponían. También señaló que el avión a comprar en ese momento no sería solo para la Presidencia de la República, sino también para los poderes del Estado y los ministros.

Por su parte, Reynaldo Sánchez, entonces ministro de la Presidencia, “manifestó que desde hace días estamos con esto de la compra del avión, y que esto ya es una necesidad, señaló que se sienten cómodos con esta opción, este no es un proceso sencillo”.

Luego, Hernández comentó que “en su reciente viaje a Ecuador se contrató un avión de México, no tenía aire”, no sabe cómo se enteró de esto el (entonces) presidente (Rafael) Correa “y ofreció mandar a dejarnos; esto ya es tema de dignidad, además el tema de seguridad, no conocíamos a los pilotos”.

Molina recomendó tener el control total de las aeronaves y que, si se va a gastar, mejor que sea en un avión nuevo.Sánchez intervino nuevamente para indicar que la tranquilidad es que el avión esté en manos de la Fuerzas Aérea Hondureña, por lo que hay que darles la oportunidad de que ellos decidan cuál es la mejor opción.

Además, Molina aclaró que en cuanto al tamaño del avión no habla en función de pasajeros, sino de costos operativos.

