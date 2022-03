‘¿Por qué no hacer el viaje si la empresa pagaba los gastos?’, dice administración del Cuerpo de Bomberos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El viaje lo pagaba el proveedor y no los Bomberos, por eso no se desaprovechó la oportunidad para conocer las instalaciones de la empresa que hizo los camiones, ver nuevas tecnologías y hacer un intercambio con los bomberos de Israel, logrando 50 cursos de capacitación.

Bajo esa justificación, Jhonny Velásquez, gerente administrativo del Cuerpo de Bomberos, informó que fueron a Israel. “Si el Cuerpo de Bomberos no va a erogar ningún lempira y nosotros le podemos sacar provecho a lo que estipula el contrato y, además, vamos, conocemos las instalaciones físicas de la empresa, hacemos una presentación de la parte financiera de cómo iban los cursos y los retrasos que se tenían, ¿por qué no hacerlo?”, cuestionó.

Pero ustedes pagaron más de 130 mil lempiras en viáticos, y otros gastos, argumentó EL HERALDO Plus, a lo que Velásquez contestó que “no son viáticos, son otros gastos, que es un derecho que tiene el empleado para que si se quiere tomar una botella con agua, no tiene que decirle al que está pagando todo que se la dé, tampoco sacárselo de su bolsa si el beneficio va a ser para la institución”.

LEA: ‘Es equipo de última generación y los daños se repararon’

Sobre por qué fue una persona ajena a la institución al viaje en una plaza que era para técnicos de Bomberos, informaron que hubo problemas con los pasaportes, obviando la intromisión de alguien fuera del proceso.

En cuanto a la decisión de comprarlos a Israel, refirió que “nosotros hicimos un estudio y si nosotros compramos un carro en Estados Unidos, obviamente es más cercano y de repente hasta los repuestos son más cómodos, pero el problema es que valen el doble del precio del que compramos”, afirmó.

EL HERALDO Plus solicitó las copias de las cotizaciones, pero Velásquez dijo que no las tenía porque lo hizo por medio de llamadas telefónicas. Además, la empresa B Safe Security LTD les ofreció -con sus influencias-, de un paquete de vehículos que estaban enviando a un país suramericano, sacar siete para mandarlos a Honduras, pues había mucha demanda.

Al final se decidió comprar en Israel porque en ese momento se buscaba fortalecer las relaciones y la idea era invertir, siempre y cuando la inversión fuera segura, precisó.

ADEMÁS: Alrededor de L 11.4 millones costó cada uno de los 7 carros bomberos