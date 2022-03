Los bomberos viajaron a Israel y camiones ya estaban en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando los camiones de bomberos tocaron tierras hondureñas, la comitiva que debió inspeccionarlos antes de que zarparan del puerto estaba arribando a Israel, con los gastos pagados por la empresa que los vendió.

La compra de las siete unidades de bomberos presentó fallas de inicio a fin, pues no fueron inspeccionados a tiempo y ahora se pagan las consecuencias, revelaron fuentes a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus.

Elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes prefirieron no ser identificados, expresaron a este medio que los carros que se compraron no son los adecuados para Honduras, ya que no se hicieron los debidos estudios.

Aparte de las fallas mecánicas -que han sido reparadas en el camino-, los equipos de mantenimiento y mecánica informaron que no les dieron capacitación sobre cómo repararlos cuando fallen.

Solo una inducción de escáner les ofrecieron, pero del funcionamiento del motor, cajas y otros sistemas no les enseñaron nada. Tampoco tienen respaldo mecánico; para el caso, de esos mismos camiones de una compra anterior se dañaron dos cajas y no las han podido reparar, ejemplificaron las fuentes a este equipo.

Ahora los bomberos más antiguos enseñan a los conductores cómo usarlos para no dañarlos, pero este tipo de unidades no llegan a muchos lugares de la ciudad.

“Le escucha los frenos a ese carro cuando va de retroceso, parece que se va a quebrar, todo le suena y son nuevos, eso debieron ver antes de traerlos”, dijo un bombero a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus cuando atendían una misión forestal.

