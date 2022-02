Roberto Zacapa: ‘Me quieren desprestigiar para evitar que vuelva’

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El excomisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Roberto Zacapa, declaró a EL HERALDO Plus que hay sectores que lo quieren desprestigiar, debido a que el nuevo gobierno tiene intensiones de reintegrarlo al cargo por su rectitud intachable. Aquí sus declaraciones.

¿Qué pasó con el sistema de seguridad en el transporte público?

Tal y como ya lo expuse a EL HERALDO en mi entrevista de fecha 8 de julio de 2019, el proyecto de modernización del transporte urbano de la capital de la República lamentablemente no se ejecutó, especialmente porque hasta la fecha ningún banco hondureño aceptó estructurar el contrato de fideicomiso mediante el cual es imprescindible administrar el sistema de recaudo de este proyecto, que no es más que administrar las tarifas pagadas con tarjetas prepago.

¿Por qué no avanzó el proyecto?

No se ha logrado estructurar porque sectores que no fueron favorecidos con ese proyecto y sectores que no quieren modernizar el transporte se dieron a la tarea permanente de desprestigiar tanto el proceso privado de selección como a las empresas extranjeras al final escogidas y que ejecutarían este proyecto. Hay sectores que no quieren modernización o la quieren pero tal vez con las empresas que ellos prefieran o escojan.

Según una nota enviada por Invermut al IHTT, usted causó muchas irregularidades y arbitrariedades que hoy afectan el proyecto de modernización del transporte de la capital, ¿qué fue lo que pasó?

La empresa proveedora y operadora del proyecto de modernización del transporte de la capital fue exclusivamente firmada y contratada formalmente por cada uno de los tres consorcios operativos y empresariales del transporte público de la capital (Sithsa, Invermut, Coftrahsa), por lo que señalar de irregularidades o arbitrariedades me parece totalmente contradictorio, falso y desacertado, porque hacerlo es señalarse ellos a sí mismos, porque ellos ejecutaron ese proceso privado de selección y ellos firmaron y contrataron formalmente la empresa seleccionada, con el acompañamiento y asesoría del IHTT.

¿Por qué no pudieron mejorar la seguridad en las unidades?

Por desprestigio del proyecto de modernización del transporte de la capital, desprestigio que ha continuado hasta la fecha inclusive, y que ahora este desprestigio incluso ya lo trasladan en mi contra a nivel individual o personal, me imagino, aunque no puedo asegurarlo, que me pretenden desprestigiar a mi personalmente para evitar posiblemente que el nuevo gobierno de la República me llegue siquiera a considerar para volver como funcionario al IHTT, pues he escuchado que algunas modalidades del transporte del país les gustaría que yo regresara al IHTT por mi rectitud, honestidad y efectividad como servidor público.

