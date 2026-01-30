Taiwán iba a donar un avión militar y ambulancias, no el avión presidencial

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El convenio de donación entre Honduras y Taiwán tenía como propósito inicial la adquisición de <b>una aeronave militar, una flota de helicópteros y un lote de 40 ambulancias</b>, pero el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández decidió sustituir esa ayuda por un lujoso jet presidencial.A 12 años de haber llegado a Honduras tras un dudoso proceso de adquisición, el Embraer Legacy 600, serie 14501091, matrícula N991 EC, año 2009 sigue en el dabate público.Un informe derivado de la investigación especial de la denuncia No. 0801-2022-154 realizado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), culminada el 11 de agosto de 2025, deja al descubierto quiénes dieron la orden para compra la aeronave, cómo se adquirió y por qué no se encuentran los documentos.La resolución No.CNDS-033/2014 del 21 de abril de 2014 establece que el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, mejor conocido como Tasa de Seguridad, autorizado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), realizó el pago del anticipo de un millón de dólares para reservar el aparato.El documento establece que el pago del anticipo para <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/gestion-compra-avion-presidencial-legacy-honduras-BL6519883" target="_blank">la reserva de esta aeronave</a> se realizó por instrucciones del señor Juan Ramón Molina, coordinador del fideicomiso en ese momento, y Reinaldo Sánchez Rivera, lo cual consta en el oficio TSP-0310-2014 de fecha 06 de junio de 2014.El pago se efectuó el 12 de junio de 2014 a través del Banco Central de Honduras (BCH), establece el informe del ente contralor del Estado.Sin embargo, la compra del avión enfrentaba un obstáculo: la Ley de Contratación del Estado en su artículo 84 establecía prohibiciones para realizar compras de bienes usados, ya que el avión no era completamente nuevo.