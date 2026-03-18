El tal fiscal general, nada que procede contra los del narcovideo

ELOTES. Qué barbaridad, la alcaldía de Cholu le cerró el puesto de elotes al valiente Quintín. El hombre quiere trabajar y no lo dejan.

VOTAR. Será cierto que en el PL hay diputados que andan pidiendo de aquello que decía el profe Pineda Ponce a cambio de votar por el juicio político. Ummmm...

RNP. La bulla en el mismo RNP es que hasta los asistentes de los comisionados tienen pasaportes diplomáticos, como parte de la piñata del farsante de Quique Reina.

TONY. Avisa el Tony exvicecanciller que ha decidido hacerse “ciudadano español” y que se va a vivir a Zaragoza. Saludes les deja a sus aleros IE y SN.

TEMIS. La bulla es que el Redondo también se estaría haciendo “español”, o marroquí, porque hasta allá, según él, no lo alcanzan los brazos de la diosa Temis.

ORDEN. Hombre, Valerio debería explicar por qué no aseguraron el transporte, custodia y vigilancia del material electoral en Guanaja, si la orden de la repetición la dio el CNE. Esa es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, no de la Policía.

CCPN. Por cierto, el “papi”, que continúa de presidente del CCPN -todavía no ha querido delegar, como le aconseja Pepe Lobo- debería cuidar su investidura y no salir salpicado con el “guanajagate”. ¿Quién presionó a MFU para que se retractara?

LOMO. El Tommy le meterá el lomo duro y parejo al “papi” en el combate a la delincuencia, vía reformas y aprobación de nuevas leyes, en respuesta al clamor popular.

FIRME. Ahora, podrán declarar terroristas a los criminales, darle viento a la cadena perpetua, pena de muerte o lo que sea, pero, si no hay voluntad firme del Estado -bajo el liderazgo del presidente- de agarrar al toro por los cuernos, quien sabe.

CHILE. Aquí nomás, a la par, está el mejor ejemplo, pero en Chile, al nuevo presidente solo le pusieron la banda y se fue con todo contra los delincuentes. Y esto que allá ni por cerca viven la violencia de aquí.

ROMEO. “Fiscal de juguete, hágase hombre”, le manda a decir Romeo al tal Johel Zelaya. Ya ni los de Libre le creen a JZ toda esa perorata.

CEJA. Johel convocó a rueda de prensa para una “última hora” y salió con uno de los churros de siempre. Hasta en eso miente. Lo que quería era volver a arremeter contra Romeo, a quien su jefe tiene entre ceja y ceja.

MUÑOZ. Dele que dele con los narcos -utilizando ahora a Muñoz, que ha sido un buen oficial- y ni por disimular procede contra los del narcovideo y la “mitad para el comandante”.