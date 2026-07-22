Ahora es que Libre hará contrapropuesta para “salvar” la ENEE que quebraron

ENEE. Pues, hombre, Hilario, ahora resulta que hasta la bancada de Libre presentará una “contrapropuesta” sobre las tales reformas a la ENEE. Mientras tanto, que la empresa siga perdiendo 50 millones diarios, con apagones a diestra y siniestra y más endeudada que doña Queta.

TREN. Así llévensela, hasta que Honduras desaparezca del mapa por falta de competitividad, solo viendo pasar a sus vecinos -Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica- en el tren de los triunfadores y, en “first class”.

LOCO. El asunto de la ENEE no es la tal privatización o las tarifas; el asunto es que el país urge de inversiones para generar empleo y solo un loco puede venir a invertir a un lugar que vive en tinieblas, con apagones a diario, energía cara y de mala calidad.

EJE. Vuelve la mula al trigo en el hospital Mario Mendoza con las amenazas de paro. La “people”, con ansiedad, depresión y estrés ante tantos problemas, y al bendito sindicato le pela el eje.

OÍR. Preguntan la ASJ y el Codeh, si no es mucha la preguntadera, qué fin tuvo la Asociación Nacional contra el Crimen que anunciaron con bombos y fanfarrias. Como no se ha vuelto a oír hablar de la susodicha.

ONU. Lo que faltaba: Trump propone a Infantino para secretario general de la ONU y avisa que solo esperará a que el portugués termine su mandato para enviar la petición.

HURGA. Ya hace días que el imperio anda con la onda de caerle a Danielito y la Chayo, pero neles pasteles. Por más que la parejita hurga a Marco Rubio con vara corta, no pasa nada.

SABE. Ahora Ortega anuncia que en Nicaragua no volverá a haber elecciones y, parte sin novedad, papa. Como ya sabe que Marco Rubio solo es amenazas.

OHIO. Ya vieron, los cuatro hondureños se ahogaron en Ohio tratando de salvar a su amigo y compañero de pesca salvadoreño, que pedía auxilio.

EJEMPLO. Qué bien que, mientras NB tira la piedra y esconde la mano por la isla Conejo, entre la “people” de abajo hay hermandad, solidaridad y compañerismo. Tal vez arriba siguen el ejemplo.

TSC. Hugo Maldonado pide la desaparición del “tribunal de cuentos”, porque resulta insólito -dice- que en tantos años solo haya remitido cuatro casos por enriquecimiento ilícito al MP. Y lo mismo pide para el MP, si no cambia y mete presos a los refundidores.

RED. Reaparece la Red por la Equidad Democrática (REDH) y pide reformas electorales ipso facto, para que los hechos de 2025 no se repitan. Prohibido olvidar, dice.