Javier López ilusiona a Motagua previo a enfrentar a Olimpia en Supercopa: "Queremos celebrar"

El técnico español destacó la continuidad del trabajo realizado desde el torneo anterior, se mostró convencido de que el Ciclón Azul está "al cien por cien" para afrontar el clásico y dejó claro que el objetivo es conquistar el primer título del semestre.

Tegucigalpa, Honduras.- Con la baja confirmada de Jeffryn Macías por lesión y la reciente incorporación del tico Jonathan Moya, el entrenador de Motagua , Javier López , aseguró que su equipo llega en óptimas condiciones para disputar la final de la Supercopa de Honduras frente a Olimpia este jueves 23 de julio a las 7:00 de la noche.

¿Cómo llega Motagua a este partido en cuanto a la preparación, en cuanto al nivel que usted pretende, viendo que ya arranca prácticamente el torneo de la Copa Centroamericana y el torneo local?

Nos sentimos preparados. Yo creo que le estamos dando mucha continuidad a lo que veníamos haciendo meses atrás y puliendo detalles, mejorando algunos aspectos del juego, donde sabemos que tenemos que dar un pasito adelante. También, bueno, integrando a los compañeros que son nuevos en el equipo para que conozcan las dinámicas, nuestros patrones de juego, de entrenamiento. Todo ha ido con mucha normalidad, a excepción de esa pequeña lesión de Jeffryn Macías, que lo va a tener apartado del equipo dos o tres semanas más.

¿Cómo ha visto el plantel? Nos hemos dado cuenta de que han tenido doble turno de entrenamiento y también, con las incorporaciones, ¿cómo se han manejado? Pensando también en el viaje a Haití

La verdad es que los he visto muy bien. Los que ya estaban en el torneo anterior llegaron fenomenal de todo, de peso, de actitud, con muchas ganas de trabajar.

Como muy bien comentas, hemos trabajado durante cuatro semanas a doble turno. Esta semana hemos empezado a bajar un poquito el volumen. Los veo bien, los veo contentos, los veo alegres, los veo trabajando con muy buena predisposición, reforzando cosas que ya veníamos haciendo con frecuencia, incorporando algunos detalles nuevos y facilitando mucho la integración de los jugadores que han llegado nuevos.

Me da a pensar que tenemos una base inicial mucho mejor que la de cuando uno llegó aquí, el 11 de agosto, y esperamos que eso se vea reflejado en el juego y en los resultados que obtenga Motagua durante este semestre.

Aparte de Jeffryn Macías, ¿qué otra baja tendría para este partido y también para el inicio del campeonato? Y el tema de Jonathan Moya, profe, ¿ya está disponible para que juegue con el equipo?

Sí, nosotros vamos a tener la única baja del tema de Macías. Más o menos iban a ser tres semanas, ya lleva una semana y media. Quizás para la jornada 1 de Liga Nacional todavía no esté disponible, pero espero que para la jornada 2 de Copa Centroamericana ya esté listo y nos pueda acompañar para tener el plantel al completo.

Y en relación a Moya, sí, ya está integrado en el equipo y vamos poquito a poco con él, sin prisa, pero sin pausa, como le comento a él, y estará disponible para el día de mañana.

Los partidos de fogueo han sido partidos para soltar cargas. Este, ¿cómo lo ve sabiendo el nivel que presenta Olimpia y lo que ha podido servir y lo que significa un clásico?

Sí, para nosotros la pretemporada era importante desde el punto de vista deportivo. La carga más importante la hemos hecho a través de los entrenamientos. Era importante también acercarnos a nuestra afición, no solo a la que está en Tegucigalpa, sino a la que está en entornos cercanos o medios a Tegucigalpa. Estamos muy contentos con los partidos de pretemporada que hemos realizado. El aspecto social también era y es importante.

Y mañana veremos, veremos si toda esa carga de partidos que hemos realizado, yo considero que sí son suficientes para prepararnos para este reto, para este desafío que es enfrentar ni más ni menos que a Olimpia a un único partido y teniendo presente que al término del mismo podemos obtener el primer título del semestre.

Porcentualmente, ¿cómo llega Motagua para mañana? Estamos a mitad de pretemporada también con el equipo. ¿Cómo llega Motagua para este partido porcentualmente, profe?

No, yo lo veo al cien por cien. Date cuenta de que le venimos dando continuidad a muchas cosas que ya realizábamos en el torneo anterior y que solo es ajustar algunos detalles con los jugadores que se han incorporado nuevos.

De los fichajes que ya se realizaron, ¿faltan más? ¿Y qué líneas serían entonces para incorporarse en Motagua?

Nosotros teníamos una planeación incluso antes de la final que hablaba de incorporar cinco jugadores, cinco posiciones, cinco perfiles muy concretos. Cuatro de ellos ya se han incorporado. Nos falta por llegar un quinto jugador que espero que en próximas horas o días la dirección deportiva lo pueda confirmar. No nos queremos precipitar.

No es fácil tampoco, a veces, ajustar las negociaciones con algunos futbolistas y esperemos que en las próximas horas o días, como comenté anteriormente, se pueda incorporar ese quinto jugador que nos dé más fuerza, que nos dé más profundidad.

Hay que tener en cuenta que vamos a estar alternando dos torneos durante todo el semestre, que van a ser de altísima exigencia, que incluyen viajes fuera del país. Y para nosotros es muy necesario que llegue esa quinta incorporación.

¿Siente algún tipo de presión? ¿Cómo ve este partido? Usted sabe cómo se juegan los clásicos. La última vez que disputaron uno, Motagua ganó tres puntos, lo ganó limpiamente en esta misma cancha. ¿Siente algún grado de presión porque viene de levantar el título y saber que con esto pueden iniciar la nueva temporada?

No, yo nunca he vivido con presión. Es un privilegio estar en esta liga, es un privilegio dirigir a Motagua. Lo comenté en los momentos delicados, lo comento ahora que es un momento más, si ustedes lo quieren ver así, agradable. Es un privilegio enfrentar a Olimpia, a su cuerpo técnico, a sus jugadores. Este tipo de eventos nos hacen mejores a todos.

Y seguro mañana Motagua está preparado para este reto, para este desafío. Y seguro que vamos a hacer un gran partido. Y vamos a obtener el resultado necesario para que nuestra afición, al término del mismo, disfrute del primer torneo del semestre.

Viene de un país donde hay una Supercopa, donde ser supercampeón es importante. Pero, ¿qué le dice que el campeón del Apertura juegue con el campeón del Clausura en esta primera edición para ser supercampeón de Honduras?

No, es una final. Y las finales hay que jugarlas con principios, con valores, con nuestra identidad. Y hay que ganarlas. Es evidente que sí, para mí es un torneo muy importante. La Liga lo está organizando con mucha emoción, con mucha pasión, con mucho conocimiento. Está poniendo todos los medios para que sea un evento realmente de realce.

Veo hoy la sala de prensa llena de periodistas. Ustedes están acompañando esa idea. Y para Motagua mañana es una final, un partido, es un título. Y queremos ganar títulos. Eso siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos manifestado, con nuestros principios, con nuestros valores y con nuestras señas de identidad. Es el supercampeón del año. Claro que sí, así lo vivimos, así lo sentimos. Y así lo hemos hecho sentir a los jugadores, cuerpo técnico, staff y todos los empleados del club. Así lo vivimos.

Profe, ¿qué mensaje hay para la afición? Por ahí en redes sociales vemos que no hay mucho movimiento. ¿Qué le diría a la afición motagüense para que venga mañana a llenar el estadio?

Que nos acompañen, que vengan a vibrar con nosotros. Que nos guíen también y nos impulsen hacia la victoria. Venimos de un evento muy bonito en mayo, que fue una fiesta azul. Mañana espero que esté el estadio lleno y que haya muchos aficionados del ciclón azul acompañando a su equipo. Y que juntos podamos celebrar el primer trofeo, el primer campeonato de este semestre.