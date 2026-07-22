Espinel avisa a Motagua previo a Supercopa de Honduras y adelanta bajas en Olimpia

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> A un día de disputar la final de la <b>Supercopa de Honduras</b> ante <b>Motagua</b>, el entrenador de <b>Olimpia</b>, <b>Eduardo Espinel</b>, aseguró que ya tiene definido el once titular con el que afrontará el clásico de este jueves 23 de julio a las 7:00 de la noche.El técnico uruguayo reconoció que las incorporaciones y algunas ausencias obligaron a realizar ajustes en la planificación, aunque dejó claro que confía plenamente en el equipo que saltará al terreno de juego y espera que los albos estén a la altura de una final que representa la oportunidad de conquistar el primer título de la temporada. ¿El león es favorito?