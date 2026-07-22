Espinel avisa a Motagua previo a Supercopa de Honduras y adelanta bajas en Olimpia

El técnico uruguayo reconoció que las incorporaciones y algunas ausencias obligaron a realizar ajustes en la planificación, aunque dejó claro que confía plenamente en el equipo que saltará al terreno de juego y espera que los albos estén a la altura de una final que representa la oportunidad de conquistar el primer título de la temporada. ¿El león es favorito?

Tegucigalpa, Honduras.- A un día de disputar la final de la Supercopa de Honduras ante Motagua , el entrenador de Olimpia , Eduardo Espinel , aseguró que ya tiene definido el once titular con el que afrontará el clásico de este jueves 23 de julio a las 7:00 de la noche.

Después de la pretemporada que han sostenido y los partidos disputados, ¿qué evaluación saca de su plantel y qué tan preparados están para el partido de mañana y para el arranque de la Copa Centroamericana la próxima semana?

A ver, uno puede tener sensaciones para empezar un torneo, sensaciones de lo que ha venido trabajando, pero yo siempre digo que no hay cosa más valedera para evaluar que la competencia misma. Entonces, por un lado, podemos tener sensaciones nosotros, podemos tener la sensación de que sí cumplieron los pasos de la preparación, por ahí siempre con algunos problemitas, como tienen todos los equipos, en cuanto a que no se puede contar con algún jugador en toda su pretemporada por lesiones o porque no han llegado todavía, pero creo que, en líneas generales, el grueso del plantel hizo una buena preparación donde se sacaron conclusiones positivas y, por supuesto, conclusiones negativas, que son las que nos importan más también, porque esto se trata de comenzar un torneo de nuevo y lo que hay que identificar lo más rápido es lo que hay que mejorar.

Entonces, ha sido una pretemporada, desde el punto de vista deportivo, con la planificación que se hizo de acuerdo a los plazos. No hubo ningún inconveniente. Y, por otro lado, desde el punto de vista humano, donde se convivió en algún momento cuando viajamos con un grupo de jugadores, donde se conocieron algunos que llegaron y que por ahí no eran conocidos de los compañeros y que sirvió también para la convivencia.

Entonces, creo que no hay excusa. Bueno, seguramente en el partido de mañana iremos identificando si las sensaciones que tenemos nosotros son buenas como para encarar este campeonato, donde sabemos que va a ser difícil, no solamente el partido, sino el semestre, por una renovación que se está haciendo, que se viene haciendo, pero que creo que ya tenemos que apuntar a poder conseguir algunas cosas o algunos objetivos que no pudimos conseguir en el semestre pasado.

Se va a ver las caras con uno de los mejores técnicos de los dos torneos, ambos campeones. ¿Le genera presión? Usted ya sabe cómo se juegan los clásicos. La última vez, más allá de tres puntos, ustedes lo ganaron aquí en el Nacional. ¿Cómo vive un clásico más y, sobre todo, porque se está disputando un título para el inicio de esta temporada?

A ver, sí, por supuesto. Nos vamos a enfrentar a entrenadores como Javier. Ya mostró lo que es como entrenador, no solamente acá, sino cuando dirigió en otros países. Para nosotros es un orgullo porque, en definitiva, la competencia también te la exige a quien enfrentás. Entonces, la exigencia es máxima para nosotros.

Es un poco raro opinar sobre esto porque, en líneas generales, no me acuerdo si en mi carrera he empezado una parte oficial de un campeonato con una final de entrada. No me acuerdo, no recuerdo. Pero bueno, es una experiencia nueva.

Vuelvo a repetir, yo creo que ninguno sabemos qué puede ofrecer o hasta qué porcentaje de exigencia puede ofrecer cada plantel porque va a ser al haber incorporaciones nuevas, por ahí sin mucho rodaje futbolístico. Para nosotros hay muchas dudas de cómo podemos afrontar 90 minutos de fútbol o más.

Pero bueno, lo que se me ocurre es, como lo he dicho, estar con nervios, por supuesto, con ansiedad, por supuesto presión porque es parte de nuestro trabajo. Y lo más importante es que eso se canalice en forma positiva para nuestro trabajo. Y a eso aspiramos.

Sabemos que este final de julio e inicio de agosto va a ser un mes bastante cargado para este equipo. Comienzan con una Supercopa, luego la Copa Centroamericana y la Liga Nacional. ¿Cómo van a manejar las cargas, más que todo por la importancia de cada uno de esos torneos?

Bueno, ustedes creo que ya me han conocido un poco desde que estoy acá. Cómo hemos manejado las cargas. Nunca, por ejemplo, si jugamos cada tres días, repetimos un equipo porque evaluamos que algunos jugadores no pueden afrontar cada tres días la competencia.

Y bueno, seguramente va a haber una mixtura también de un promedio de edad que va a ser mucho más bajo todavía que el semestre pasado. Pero sí le vamos a dar oportunidades a chicos. Tiene riesgo, tiene riesgo, pero en algún momento hay que asumirlo.

Bueno, iremos identificando las cargas de esa manera. No es ajeno comenzar así, porque ya de hecho casi todos los semestres que hemos estado nosotros han sido una serie de partidos, primero Concacaf, después la Copa Centroamericana y el campeonato local. Siempre ha sido bastante de jugar partidos seguidos.

Entonces hemos tenido experiencia en ese sentido y, bueno, ojalá que esa experiencia podamos tratar de aprovecharla en estos partidos que van a ser también de sumo riesgo y de pocas horas entre un partido y otro.