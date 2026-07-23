Técnico de España sorprende con duros comentarios contra jugadores de Argentina

Entre las dificultades de este Mundial, enumeró los derivados por los desplazamientos o el clima, en una concentración que se inició en Las Rozas (Madrid) y que ha durado 52 días: "Han sido 24.000 kilómetros, humedad, poco descanso...Todo ese proceso, que te lleva hasta la final, más allá de los rivales, es lo que hay que superar. Esos fueron los grandes inconvenientes".