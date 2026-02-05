Esta imagen de policías fallecidos en accidente en Lempira fue creada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un collage de fotografías que incluye una imagen que supuestamente muestra los cuerpos de tres hombres fallecidos en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Lempira. No obstante, la imagen fue generada mediante inteligencia artificial (IA), de acuerdo con un análisis visual y técnico realizado por EH Verifica. Asimismo, el contenido no coincide con los registros fotográficos divulgados de forma pública en notas y publicaciones periodísticas relacionadas con el percance vial. “Tragedia en Lempira Honduras, Tras chocar una patrulla contra un Bus muere 4 Agentes Policiales”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida desde el 4 de febrero de 2026.

Un choque entre una patrulla policial y un autobús ocurrió en el municipio de Gracias, Lempira, y dejó como saldo cuatro agentes de la Policía Nacional fallecidos y siete más heridos, según confirmaron las autoridades. De acuerdo con investigaciones preliminares, el accidente se habría producido por exceso de velocidad del autobús, cuando el conductor intentó realizar un rebase en una curva de la carretera. El presidente Nasry Asfura lamentó "profundamente" la muerte de los agentes policiales y aseguró que los uniformados heridos están recibiendo atención médica inmediata en centros asistenciales de la zona.

Imagen de IA

Durante un análisis visual realizado por EH Verifica, se detectaron múltiples inconsistencias que evidencian que la imagen viral del supuesto accidente policial fue fabricada mediante inteligencia artificial. Una de las primeras anomalías es la disposición de los cuerpos: todos aparecen recostados de manera consecutiva, algo poco común en un siniestro de gran magnitud, donde lo usual es que estén dispersos. Otra inconsistencia es la insignia que portan los supuestos agentes en el brazo izquierdo, la cual no corresponde al uniforme oficial de la Policía Nacional. Además, los chalecos antibalas en la imagen no llevan impreso el nombre completo de la institución, como lo establece el reglamento, que dicta que debe decir “Policía Nacional de Honduras”. También llama la atención que la patrulla que aparece en la imagen tenga la numeración U-98, cuando el vehículo involucrado en el accidente real corresponde a la matrícula PN-1194, según las fotografías oficiales. Un detalle adicional que levanta sospechas es la palabra “Policía”, que se observa de forma legible desde el frente, pese a que la patrulla aparece volcada. En la imagen se aprecian tres hombres, sin embargo, los registros oficiales indican que hubo cuatro víctimas, dos de ellas mujeres: Yuri Benítez Mejía y Leydi Mariela Licona Cáceres, además de Isaías Gutiérrez Fúnez y José Henry Pérez Zaldívar. Finalmente, el análisis con Hive Moderation, una herramienta especializada en la detección de contenido generado con inteligencia artificial, arrojó un 93.8 % de probabilidad de que la imagen haya sido creada artificialmente.