Artículo 205 no faculta al Congreso para anular contratos laborales del Estado

Tegucigalpa, Honduras.- La Administración de Servicio Civil afirmó en un comunicado que el artículo 205, numeral 19, de la Constitución de la República faculta al Congreso Nacional para “aprobar o improbar” contratos que involucren exenciones, incentivos y concesiones fiscales, así como acuerdos cuyos efectos se extiendan al siguiente período de gobierno. Según esa interpretación, esta disposición permitiría “dejar sin valor y efecto” contratos heredados. "(La Constitución) atribuye al Congreso la potestad de aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos en el siguiente período de gobierno (dejar sin valor y efecto los contratos)", aseguró la entidad pública en un documento oficial difundido el 4 de febrero de 2026.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. El artículo 205, numeral 19, regula exclusivamente los contratos estatales de impacto fiscal o patrimonial, como exenciones, incentivos, concesiones y compromisos financieros que trascienden un período de gobierno, pero no aplica a las relaciones laborales dentro de la administración pública. Los nombramientos y contratos de los empleados públicos se rigen por leyes administrativas y laborales específicas, por lo que no pueden ser anulados mediante un decreto del Congreso Nacional, sino a través de los procedimientos establecidos en la normativa vigente. EH Verifica solicitó una reacción oficial a la Administración de Servicio Civil a través del número de su oficina de Comunicaciones, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

No aplica a relaciones laborales

El Servicio Civil aseguró que el artículo 205, numeral 19, de la Constitución de la República otorga al Congreso Nacional la facultad de “aprobar o improbar” los contratos estatales que incluyan exenciones, incentivos y concesiones fiscales, así como aquellos cuyos efectos se extiendan al siguiente período de gobierno. Según esa interpretación, el Legislativo puede “dejar sin valor y efecto” contratos que excedan un cambio de administración. Ese criterio ha sido utilizado para sostener que el Congreso Nacional tiene la facultad de dejar sin efecto los contratos laborales o nombramientos de empleados públicos heredados de una administración anterior. Sin embargo, el artículo 205, numeral 19, no concede al Congreso atribuciones para anular contratos laborales ni nombramientos de empleados públicos, ya que su alcance se limita a contratos de naturaleza administrativa y fiscal, no a relaciones laborales regidas por otros marcos legales. El numeral citado no se refiere a contratos laborales, sino a contratos del Estado que involucren exenciones fiscales, incentivos, concesiones o compromisos que trascienden el período del gobierno que los suscribe. Ese artículo está concebido como un mecanismo de control político y financiero sobre decisiones estatales que comprometen recursos públicos a largo plazo, como concesiones, beneficios fiscales, incentivos empresariales o acuerdos que generan obligaciones futuras para el Estado. Los contratos de empleados públicos no encajan en esa categoría. Un nombramiento o contrato laboral dentro del Estado no constituye una concesión, ni una exención fiscal, ni un incentivo tributario. Los servidores públicos son contratados o nombrados mediante procedimientos administrativos y laborales específicos, que incluyen requisitos de idoneidad, perfiles profesionales, disponibilidad presupuestaria, concursos, escalafones y normativas internas. Por esa razón, si existe sospecha de que una plaza fue otorgada de manera irregular —por ejemplo, sin cumplir requisitos legales o sin respaldo presupuestario—, lo procedente es una revisión administrativa y, de ser necesario, un proceso legal individualizado. Dicho proceso puede contemplar auditorías, investigaciones internas, nulidades administrativas debidamente motivadas y, en casos graves, acciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) o del Ministerio Público. No se resuelve mediante un decreto del Congreso que anule contratos laborales de forma general. Además, el Congreso Nacional no es una autoridad laboral ni administrativa. No tiene competencia para contratar, despedir o rescindir relaciones de trabajo dentro del Poder Ejecutivo. Una intervención legislativa de ese tipo podría vulnerar derechos fundamentales, como el debido proceso y el derecho a la defensa, y abrir la puerta a demandas y reclamaciones contra el Estado. La Ley de Servicio Civil establece mecanismos claros y específicos para la separación de un servidor público, lo que confirma que la materia laboral se rige por normas administrativas propias, no por decisiones del Congreso Nacional. El artículo 47 de la Ley de Servicio Civil señala que los servidores públicos solo pueden ser despedidos por causas expresamente determinadas, entre ellas: incumplimiento grave de obligaciones, condena penal firme, inhabilidad, ineficiencia manifiesta, abandono del cargo, reincidencia en faltas graves o actos de violencia e indisciplina dentro o fuera del servicio. Esto implica que, incluso cuando existan irregularidades, la vía correcta no es un decreto legislativo que “deje sin valor y efecto” contratos laborales, sino un procedimiento administrativo individualizado, sustentado en la Ley de Servicio Civil y con pleno respeto al debido proceso.

