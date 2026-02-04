Ranking Global Residence Index 2026 usa cifras de 2011 para ubicar a San Pedro Sula y Tegucigalpa como las más inseguras

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos días se viralizaron en redes sociales publicaciones que aseguran que San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos principales ciudades de Honduras, ocupan el primer y tercer lugar, respectivamente, entre las más inseguras del mundo. La información fue replicada por usuarios en el entorno digital, así como por varios medios de comunicación nacionales e internacionales, en su mayoría sin citar una fuente verificable. La afirmación se origina en el Índice de Seguridad 2026, elaborado por la plataforma Global Residence Index, que ubica a Honduras en las posiciones 181 (San Pedro Sula) y 179 (Tegucigalpa) dentro de un listado de 181 países. En este ranking, la primera posición corresponde al país considerado más seguro. Ante la magnitud del dato y su impacto en la percepción pública, EH Verifica revisó la metodología y las fuentes utilizadas por la plataforma. Detectó que el ranking fue construido con cifras de homicidios obsoletas, las cuales no reflejan la realidad actual del país. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Qué dice la fuente

Según el sitio web de Global Residence Index, el índice se construye a partir de diversas variables, entre ellas la tasa de homicidios, cuya fuente es el Estudio Mundial sobre Homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la plataforma no indica la fecha específica del informe utilizado. EH Verifica solicitó directamente a la UNODC en Panamá la versión más reciente disponible. La entidad confirmó que la última edición publicada del estudio es la cuarta, lanzada en 2023. Las anteriores corresponden a los años 2011, 2013 y 2019. Esto indica que, si bien el índice hace uso de una fuente confiable, no aclara que los datos son de un año anterior, lo que puede inducir a interpretaciones erróneas sobre la situación de seguridad actual del país.

Sin embargo, las cifras atribuidas por Global Residence Index a Honduras no coinciden con las del estudio oficial de la ONU. Según el ranking, el país registra una tasa de homicidios de 85.7 por cada 100,000 habitantes. En contraste, el informe de la UNODC reporta una tasa de 38.3, correspondiente a “2021 o el último año disponible desde 2019”, según aclara el documento. En conversación con EH Verifica, Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la UNAH, explicó que los datos oficiales son de acceso público y pueden ser utilizados por cualquier organización. “Lo que las otras organizaciones establezcan de acuerdo a sus metodologías es responsabilidad de esa organización”, enfatizó. De este modo, aunque Global Residence Index menciona fuentes reconocidas, su estimación para Honduras duplica la tasa reportada por el estudio internacional de referencia, sin mayor explicación sobre su metodología.

Cifras oficiales no respaldan el ranking

Para contrastar los datos, EH Verifica revisó las cifras de las fuentes oficiales de Honduras que reportan la tasa de homicidios: el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), de la Secretaría de Seguridad, y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Según Sepol , la tasa de homicidios fue de 41.71 en 2021 y de 38.14 en 2022.

Por su parte, el Observatorio de la Violencia reportó una tasa de 41.7 en 2021 y de 38.2 en 2022.

Ambas fuentes presentan cifras consistentes entre sí y alineadas, con una diferencia mínima, respecto a las publicadas por la UNODC. Esto refuerza que la tasa real de homicidios en Honduras en los últimos años es menos de la mitad de la utilizada por Global Residence Index. No obstante, esto no desvincula a la capital y a la ciudad industrial de Honduras de su historial en materia de inseguridad. "Con relación a las dos ciudades más violentas de Honduras, año con año, se evidencia que Tegucigalpa y San Pedro Sula son las ciudades que presentan mayores índices, números o registros de muertes violentas u homicidios, entre los 298 municipios", afirmó Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia.

Datos de hace más de 15 años

El análisis de EH Verifica indica que la cifra empleada por dicha plataforma corresponde a registros de hace más de 15 años, específicamente del período 2010–2011, cuando Honduras vivía uno de sus momentos más críticos de violencia. Esto, según Migdonia Ayestas, se debió a múltiples factores: “Debilidad institucional, evolución de funcionarios policiales y militares en actividades delictivas, el tema del control del territorio por maras y pandillas, bandas criminales y narcotráfico, disputa de territorios; pero también el tema de la convivencia, violencia en la familia, relaciones entre parejas y las riñas interpersonales". Aunque Sepol no cuenta con registros públicos previos a 2013, el Observatorio de la UNAH sí reportó una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes para el año 2011, una cifra muy cercana al 85.7 reportado por Global Residence Index como si fuera actual.