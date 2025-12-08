Nasry Asfura supera votos de 2021 y lidera con amplia ventaja en las elecciones de 2025

Con el 97.46% de las actas escrutadas, Nasry Asfura acumula 1,274,997 votos, superando los 1,240,260 votos que obtuvo en las elecciones de 2021.

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura , ha registrado un notable aumento de votos, en comparación con las elecciones pasadas, según los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral ( CNE ).

Durante el proceso electoral de ese año, Asfura reconoció públicamente el triunfo de la candidata de Libertad y Refundación, Xiomara Castro, quien logró una ventaja considerable de 476 mil votos.

En el actual proceso electoral, "Tito" Asfura lleva la ventaja sobre el candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien acumula hasta ahora 1,232,804 votos, según los datos divulgados del CNE.

Los resultados son preliminares y están sujetos a cambios, ya que el escrutinio oficial continúa, hasta las 6:00 de la tarde, falta que se escrute el 2.54% de las actas.

Mientras tanto, los nacionalistas dan por sentado el triunfo de su candidato presidencial, sin embargo, el Partido liberal afirma que Salvador Nasralla tendrá una remontada, en medio de denuncias por presuntas inconsistencias en el órgano electoral.