Nasry Asfura supera votos de 2021 y lidera con amplia ventaja en las elecciones de 2025

Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, lidera con 1,274,997 de votos, superando su anterior elección y manteniendo ventaja sobre Nasralla,

  • 08 de diciembre de 2025 a las 17:37
El candidato presidencial del PN, Nasry Asfura, sigue liderando las elecciones generales.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura, ha registrado un notable aumento de votos, en comparación con las elecciones pasadas, según los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con el 97.46% de las actas escrutadas, Nasry Asfura acumula 1,274,997 votos, superando los 1,240,260 votos que obtuvo en las elecciones de 2021.

Las claves detrás de la sorprendente remontada de Nasry Asfura

Durante el proceso electoral de ese año, Asfura reconoció públicamente el triunfo de la candidata de Libertad y Refundación, Xiomara Castro, quien logró una ventaja considerable de 476 mil votos.

En el actual proceso electoral, "Tito" Asfura lleva la ventaja sobre el candidato por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien acumula hasta ahora 1,232,804 votos, según los datos divulgados del CNE.

Los resultados son preliminares y están sujetos a cambios, ya que el escrutinio oficial continúa, hasta las 6:00 de la tarde, falta que se escrute el 2.54% de las actas.

Mientras tanto, los nacionalistas dan por sentado el triunfo de su candidato presidencial, sin embargo, el Partido liberal afirma que Salvador Nasralla tendrá una remontada, en medio de denuncias por presuntas inconsistencias en el órgano electoral.

