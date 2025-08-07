RNP entregará constancias de parentesco y estado civil sin costo en agosto

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) anunció que, durante todo agosto, emitirá sin costo las constancias de estado civil y de parentesco en todas sus oficinas a nivel nacional. Estas constancias son requeridas con frecuencia para trámites como becas, ayudas sociales, permisos laborales o procesos migratorios, por lo que su gratuidad representa un alivio económico para la ciudadanía. “Durante todo el mes, las constancias de estado civil y parentesco son totalmente gratis. Aprovecha este beneficio y solicita tus constancias en tu registro civil más cercano”, anunció el RNP en un comunicado. La medida se enmarca en la conmemoración del Mes de la Familia y estará vigente por las próximas tres semanas.

Este beneficio se habilitó desde el 1 de agosto y vencerá el próximo 31. Después de este tiempo, solicitar las constancias volverá a tener un costo normal de 200 lempiras. En el caso de la constancia de parentesco, se puede solicitar para comprobar lazos entre padres, hijos, hermanos, tíos o cualquier otra relación familiar. Este documento se solicita para realizar trámites sociales, como bonos o becas; también es necesario para para gestionar herencias, custodias, permisos o hasta atenciones médicas. Mientras que, la constancia de estado civil, es obligatoria para aquellos que piensan en contraer matrimonio, abrir cuentas bancarias conjuntas o realizar trámites en el Instituto de la Propiedad (IP), comprar o vender bienes. Normalmente para hacer la solicitud, solo se necesita cumplir con tres requisitos: imprimir un recibo TGR-01 dirigido al RNP por el valor de 200 lempiras. El pago se puede realizar en cualquier agencia bancaria. El recibo debe contener el nombre completo y número del Documento Nacional de Identificación (DNI) de la persona que lo solicita. Posterior a eso, se debe acudir al registro civil municipal donde se está inscrito, presentar el recibo pagado y hacer la solicitud en ventanilla. Estos pasos son los que se deben seguir en temporada normal, no obstante, en agosto el trámite es gratuito y los solicitantes solo deben seguir el último paso: ir al registro donde está inscrito y hacer la solicitud en ventanilla.

¿Cómo imprimir recibo TGR?

Para quienes no pueden realizar el trámite este mes de agosto, deben sujetarse a los requisitos regulares. La base de todo está en el recibo TGR-01, que se utiliza para todas las solicitudes gubernamentales. Geraldine Detrinidad, abogada con experiencia en este tipo de trámites explicó que este recibo no se entrega en algún lugar, en realidad, es un documento que el solicitante imprime desde su hogar. “La persona puede entrar a su buscador de preferencia y buscar: TGR, el recibo oficial del gobierno. En ese documento se llenan las casillas, que preguntan el nombre, identidad y a que secretaría se realizará el pago, que en este caso sería al RNP”, explicó. En el documento también se debe agregar cuál es la razón del pago y el valor que se pagará. “Por cada constancia, soltería o parentesco, se emiten dos TGR diferentes”, aclaró.