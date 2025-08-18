Cohep lanza campaña "Tu Voto Construye Honduras" de cara a las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 18 de agosto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) realizó el lanzamiento de la campaña "Tu Voto Construye Honduras", de cara a las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 30 de noviembre. De acuerdo con las autoridades del ente, esta iniciativa, que busca llegar a todos los rincones del país, tiene el objetivo de motivar a los hondureños a ejercer el voto de manera consciente, informada y responsable, reflexionando en el impacto que tendrá. “La democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa con criterio, evaluando las opciones y eligiendo con base en información verificada”, manifestó Anabel Gallardo, presidenta del Cohep, durante el lanzamiento de la campaña.

En sus palabras, la participación informada es clave para que las decisiones en las urnas reflejen verdaderamente los intereses y necesidades del pueblo.

Cabe mencionar que en el acto del lanzamiento se contó con la presencia de líderes y representantes de diferentes sectores, quienes coinciden en la importancia de que la ciudadanía tenga un rol consciente y activo en el proceso democrático.

"Tu Voto Construye Honduras"