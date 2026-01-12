Chaleco reflectivo obligatorio para motociclistas: colores permitidos y sanciones

La DNVT recuerda que los chalecos naranja, rojo y blanco son los únicos permitidos para motociclistas. El uso obligatorio incluye día y noche y la multa asciende a 400 lempiras. Colores como verde o azul quedan reservados a cuerpos de seguridad. La medida busca prevenir accidentes y mejorar la visibilidad en las vías.