¡Homenaje! El ambiente dentro del Yankel Rosenthal en honor a Orinson Amaya

El partido se juega en un momento especial para la institución del Monstruo Verde en memoria al 'Eterno Presidente' Orinson Amaya

  • 04 de diciembre de 2025 a las 14:50
1 de 18

Primer partido del Marathón después del fallecimiento de su presidente Orinson Amaya.

 Fotos: Neptalí Romero
2 de 18

A dos horas de iniciar el encuentro la afición del Verde comenzó a llegar al estadio.
3 de 18

Reiner Germer, jefe de prensa de la Liga Nacional, estuvo presente en el Yankel.
4 de 18

Este pequeñín lució su pijama de dinosaurio.
5 de 18

Messiniti estuvo solitario en la delantera sin Alexy Vega y Rubilio Castillo.
6 de 18

El plantel salió a calentar con indumentaria negra como muestra de luto por la pérdida de su presidente.
7 de 18

Brian Farioli arribó al recinto deportivo para apoyar a sus compañeros.
8 de 18

Y como no podía faltar en cada partido del torneo, las bellezas llegaron para iluminar el encuentro.
9 de 18

La elegancia combina muy bien con el fútbol.
10 de 18

Enorme rótulo para recordar el legado de Orinson Amaya.
11 de 18

En la izquierda despidiendo a su presidente Orinson Amaya. En la derecha presentes para apoyar al 'Decano'.
12 de 18

La barra del Monstruo Verde también dijo presente para rendir homenaje a Amaya.
13 de 18

San Pedro Sula es grande.
14 de 18

Familias llegaron para presenciar el duelo contra los Lobos,
15 de 18

Durante el calentamiento de la escuadra del 'Profe' Nazar se observó un buen ambiente.
16 de 18

El Marathón es querido en todas las generaciones.
17 de 18

Las hermosas mujeres marcaron su presencia en las gradas del Yankel Rosenthal.
18 de 18

Las edecanes también acapararon miradas en la tarde futbolera.
