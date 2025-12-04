Michaell Chirinos es sorpredido al recibir beso en plena entrevista

Olancho, Honduras .- Michaell Chirinos dio la cara luego del empate 2-2 de Olimpia contra Olancho FC en la jornada 19 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Chirinos fue uno de los anotadores del conjunto albo en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Tras el partido habló con la prensa deportivo y tocó varios temas.

Ya no sería líderes si Marathón logra sumar... "Fue un partido muy complicado (contra Olancho), sabíamos que iba ser así, cuando anotamos el gol nos echamos un poco atrás y nos manejaron el balón... Momento en que Alex López interrumpe y le da un beso en la mejia".

Comentó la salida de Kevin López y José García, explicó el caso a detalle y reveló cómo está el vestuario. Además fue sorprendido por Alex López que le dio un beso en la mejia.

¿Hay mucho cariño le preguntaron los periodistas sorprendidos?

"Si no él la mira con cariño...Volvió a la pregunta principal Estamos bien, nos queda un partido, a Marathón le cierran las vueltas contra UPNFM. Vamos a trabajarlo para ser líderes".

¿Qué acaba de suceder con Alex López, es por la amistad o es un cariño normal?

"Con Alex nos conocemos hace tiempo, siempre hablamos por WhatsApp, es una gran persona y nos llevamos bien".

Es el segundo beso que te dan frente a una cámara, el primero fue Brayan Beckeles y ahora Alex.

"Los dos, si no son la miran con cariño. Es parte de la amistad, ahí se nota". Pero Beckeles fue en una final, "sí, jajaja".

¿Qué pasó con la salida de Kevin López y José García?

"Fueron decisiones personales de cada jugador y lo respetamos. Andan diciendo que el camerino está divivido y nada que ver. Menjívar, Jerry y mi persona que somos los mayores no vamos a permitir eso, porque en Olimpia vamos por los título y no vamos a permitir que por uno o dos se salga. Fueron decisiones personales de ellos".

Esos tres nombres que mencionas realmente ¿son los líderes y que manejan el vestuario?

"Exactamente, está Yustin también que lleva mucho tiempo. Nosotros respetamos las decisiones y fueron personales. Como jugadores de experiencia los aconsejamos".

¿Puedieron evitar la salida de estos dos jugadores?

"Influimos hasta donde podemos, pero cada quién es dueño de su palabra. Nosotros nada más les dimos el consejo y al final ellos tomaron su rumbo".

¿Se habló con ellos?

"La verdad de mi parte no, porque estaba en palco apoyando al equipo. Al final me enteré, les mandé un mensaje y al final fue decisión de ellos".

Edrick Menjívar dijo, "yo no me voy nunca, hasta que me corran" ¿Qué piensa de eso?

"Yo lo he dicho también, hasta que me corran. Mi sueño es retirarme en Olimpia y la única forma es que Rafa Villeda me diga no seguis en el equipo".

¿Por qué crees que López y García se quisieron ir de Olimpia?

"Yo también me hago esa pregunta, Olimpia te paga al día, la comida, buenos hoteles, el club que gana títulos, pero como te dije, es decisión de ellos".

¿Será que no tienen el ADN olimpista de Michaell Chirinos?

"Esa ya es responsabilidad de cada quien, yo estoy feliz en el equipo. Ahora que a mi se me acaba el contrato me pongo a pensar porque no me quiero ir, pero tengo que demostrarlo. Al final como les he dicho, la decisión es personal de cada quien".

¿Hay plácticas para renovar?

"Hablé con el presidente Villeda, me dijo que vamos a tener una charla y veremos qué pasa".