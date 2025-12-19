JOPRODEH y ASOPODEHU: La Secretaría de Defensa en manos de un señalado violador de DDHH

Tegucigalpa, Honduras.-La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH) afirmaron este viernes que la Secretaría de Defensa está ahora en manos de un señalado violador de los derechos humanos.

"A tan solo 24 horas de haber cesado en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Presidenta de la República, Xiomara Castro, procedió a nombrar al General Roosevelt Hernández como Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, decisión que resulta profundamente preocupante y reprochable, al constituir un acto de legitimación y aparente premio político a una persona señalada públicamente por abuso de poder, amenazas y conductas incompatibles con el ejercicio de una función civil de tan alto nivel", cuestionan las asociaciones de derechos humanos.

Afirman que este nombramiento "ignora los serios cuestionamientos de la sociedad civil, del gremio periodístico y de organizaciones de derechos humanos, y contradice los principios de idoneidad, probidad y sujeción al control civil democrático de las fuerzas armadas, debilitando la institucionalidad y enviando un mensaje de tolerancia frente a posibles violaciones a los derechos humanos".