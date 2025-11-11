Tras protestas y denuncias reanudan reconstrucción de carretera hacia Mateo

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varias protestas y denuncias de los habitantes, las obras de reconstrucción en la carretera que conduce a la aldea Mateo y Lepaterique fueron reanudadas.

Iván Sánchez, presidente del patronato de la aldea Mateo, confirmó que los trabajos avanzan con buen ritmo. “Ahorita están afinando dellates para que la próxima semana comiencen a tirar el concreto hidráulico”, expresó con optimismo.

La obra había quedado paralizada por varios meses, situación que generó malestar entre los pobladores, quienes realizaron dos manifestaciones en solo un mes para exigir el cumplimiento del proyecto.

“Nosotros en Mateo hicimos dos protestas. Cuando íbamos a realizar la tercera, el ingeniero encargado me llamó y me pidió que esperáramos”, relató Sánchez a EL HERALDO.

El presidente del patronato recordó que incluso en una ocasión el equipo técnico desapareció sin dar explicación. “Le dije al ingeniero: ya no puedo detener a la gente, usted prometió que el proyecto iba y no ha cumplido”, comentó.