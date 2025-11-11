Tras protestas y denuncias reanudan reconstrucción de carretera hacia Mateo

Tegucigalpa, Honduras.- Después de varias protestas y denuncias de los habitantes, las obras de reconstrucción en la carretera que conduce a la aldea Mateo y Lepaterique fueron reanudadas.
Iván Sánchez, presidente del patronato de la aldea Mateo, confirmó que los trabajos avanzan con buen ritmo. “Ahorita están afinando dellates para que la próxima semana comiencen a tirar el concreto hidráulico”, expresó con optimismo.
La obra había quedado paralizada por varios meses, situación que generó malestar entre los pobladores, quienes realizaron dos manifestaciones en solo un mes para exigir el cumplimiento del proyecto.
“Nosotros en Mateo hicimos dos protestas. Cuando íbamos a realizar la tercera, el ingeniero encargado me llamó y me pidió que esperáramos”, relató Sánchez a EL HERALDO.
El presidente del patronato recordó que incluso en una ocasión el equipo técnico desapareció sin dar explicación. “Le dije al ingeniero: ya no puedo detener a la gente, usted prometió que el proyecto iba y no ha cumplido”, comentó.
Las cuadrillas se concentran en el tramo que conecta Mateo con Tegucigalpa, donde ya retiraron la antigua carpeta asfáltica y nivelaron el terraplén para aplicar el concreto hidráulico.
“Ya llevan como 15 días de trabajo seguido y gracias a Dios el proyecto va avanzando”, afirmó el líder del patronato.
El proyecto ejecutado por la Alcaldía Municipal, con una inversión de casi 500 millones de lempiras beneficiará directamente a unas nueve comunidades del sector, además de los habitantes del municipio de Lepaterique, quienes también transitan por esa vía.
Durante los meses de paralización, los vecinos enfrentaron grandes dificultades para movilizarse debisdo a los grandes baches que temnía la carpeta asfáltica, pues ya había dado su vida útil
El proyecto había quedado olvidado entre promesas incumplidas y falta de supervisión. Con esta obra se benficiarán más de 20 mil personas que trasitan por esta carretera.
“Yo tengo la esperanza de que sí se va a terminar, porque el proyecto ya está aprobado y en ejecución. Es un sueño que poco a poco se está volviendo realidad”, expresó Sánchez a EL HERALDO.