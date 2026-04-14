¿Quién es la modelo que aparece en el video de la canción "Un vals" de Nodal?

La modelo e influencer mexicana Dagna Mata, conocida en redes sociales como Dagna Kills, se volvió viral luego de protagonizar el videoclip oficial de la canción "Un Vals", del cantante Christian Nodal. Su participación llamó la atención del público latino y rápidamente la colocó en el centro de la controversia.
Originaria del Estado de México, Dagna estudió la carrera de Comunicación Visual y comenzó su trayectoria profesional como fotógrafa, desarrollando habilidades creativas que más tarde la impulsarían a abrirse paso en el modelaje y la creación de contenido digital.
Su camino profesional la llevó primero a vivir en Monterrey y posteriormente a mudarse a Madrid en 2025, ciudad donde actualmente reside y desde donde se presenta en redes sociales con la frase “Mexican in Madrid”, reflejando su nueva etapa personal y profesional en Europa.
Hoy la creadora suma más de 135 mil seguidores en Instagram y más de 123 mil en TikTok, plataformas donde comparte contenido enfocado en moda, estilo de vida, cultura, viajes y fotografía.
Además de influencer, Dagna cuenta con diplomados en styling y ha trabajado en distintos proyectos dentro de la industria creativa y musical, fortaleciendo una carrera que combina imagen, arte visual y producción de contenido.
Su aparición en el videoclip la convirtió rápidamente en protagonista de una historia de amor ficticia que captó la atención del público, generando conversación y debate en redes sociales tras el estreno.
Usuarios en redes comenzaron a señalar su parecido físico con la expareja del cantante y con su actual esposa, lo que provocó que surgieran apodos virales como “Angelazzu” y “Cazzuangela”, impulsando aún más la viralidad del video.
Ante la avalancha de comentarios y especulaciones, Dagna publicó un video pidiendo que la conversación se centre en su trabajo profesional y aclarando que no busca afectar a nadie con su participación en el proyecto musical.
La creadora también reveló que antes del videoclip ya había colaborado con otros artistas reconocidos, consolidando poco a poco su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento y la producción audiovisual.
Tras la polémica generada, el cantante se deslindó del concepto del video y eliminó el material promocional de TikTok, aunque el clip oficial logró superar el millón de reproducciones en YouTube en poco tiempo.
El director del videoclip, Juan Antonio Barbazán, asumió públicamente la responsabilidad del concepto creativo y ofreció disculpas, explicando que el artista no vio el video antes de su publicación oficial.
En entrevistas recientes, Dagna aseguró que aún no ha recibido el pago prometido por su trabajo, por lo que ya se encuentra en contacto con sus abogados, tras pasar de un casting para extra a convertirse en protagonista inesperada y figura mediática del entretenimiento latino en abril de 2026.