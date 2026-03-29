La hondureña que hizo cantar "¡Fuera, fuera depresión!" a todo el Manchester City

Tegucigalpa, Honduras.- Sonia Juárez Ramírez grabó un video de 40 segundos desde su mundo cotidiano en una colonia de Tegucigalpa. No tenía guion, ni estudio, ni productor detrás. Tenía fe, tenía voz y tenía un mensaje que, sin que ella lo supiera, daría la vuelta al mundo. En ese clip, la pastora hondureña anima a las personas a levantarse con frases como "Si usted tiene depresión, levántese de esa cama, levántese de esa silla, y empiece a renunciar. Fuera, fuera depresión." Lo que vino después superó cualquier cálculo posible. El video "¡Fuera, fuera depresión!" tiene más de 33.7 millones de visualizaciones y unas 3.4 millones de reacciones, así como más de 50 mil comentarios. Fue compartido por medios internacionales como TV Azteca, además de creadores de contenido de gran alcance como Molusco y JuanDa y Ninna Isabel. La hermana Sonia, como la conocen sus más de 933 mil seguidores, no canta con técnica de conservatorio. Canta con el cuerpo, con la gesticulación, con esa cadencia pentecostés que no se ensaya sino que se siente. Y eso, en un TikTok saturado de perfección fabricada, resultó ser dinamita pura.

El capítulo que convirtió su historia en algo todavía más grande llegó el 22 de marzo de 2026. La cuenta oficial del Manchester City utilizó el audio de Sonia para celebrar la conquista de la EFL Cup (Carabao Cup).

El club más poderoso de Inglaterra eligió la voz de una mujer de Tegucigalpa para gritar su alegría ante millones de seguidores en todo el planeta. Honduras, sin pedirlo, apareció en las pantallas de aficionados en los cinco continentes. La reacción de Juárez fue tan genuina como su canto. En un video posterior, agradeció formalmente al equipo inglés con sus propias palabras: "En el nombre de Jesús, yo quiero felicitar a este equipo de fútbol por haber usado el audio que es fuera depresión (...) Se llama Manchester City, se llama Manchester City".



Y para que no quedara duda sobre el origen de ese audio, ella misma lo precisó con orgullo: "La hermana Sonia Juárez Ramírez de aquí, de Honduras, Honduras Tegucigalpa".

Una historia de fe y resiliencia

Detrás del fenómeno viral hay una mujer que construyó su audiencia sin estrategia de marketing ni equipo de comunicaciones. Juárez combina su tiempo entre la creación de contenido cristiano, lives en Tiktok para predicar, y su negocio familiar, "Golosinas Génesis", donde vende comida típica hondureña. En los comentarios de sus publicaciones abundan frases como "Cantando con todo su corazón". Esa mezcla de fe, trabajo cotidiano y sencillez es lo que hace imposible no contagiarse con la unción que transmite.

La decisión del Manchester City

Unos días después de aquella publicación celebratoria, el Manchester City retiró silenciosamente el audio del post. Lo que quedó fue la publicación vacía de sonido y, debajo de ella, una avalancha de comentarios que funcionan hoy como acta notarial de lo que ocurrió.

"Bajé y subí para verificar el audio", escribió un usuario incrédulo. "El nuevo himno del Manchester City", dejó otro como testimonio irónico. "Un latino les lleva las redes", apuntó un tercero con orgullo continental. "En serio pusieron este audio, jaja", "El audio de la hermana Sonia es viral", "Dios bendiga al City y este audio", "Ni los hondureños nos creemos este milagro", completaron el registro espontáneo que quedó flotando en la pantalla.

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