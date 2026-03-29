Antonio Banderas procesiona en Málaga y defiende la Semana Santa solidaria

Hay cosas que ni el estrellato de Hollywood logra desplazar. Una de ellas es el vínculo que Antonio Banderas mantiene con su tierra cada primavera. Este Domingo de Ramos, el actor malagueño llegó a la iglesia de San Juan —el mismo templo donde fue bautizado y donde despidió a sus padres— para cumplir una vez más con la cofradía de María Santísima de Lágrimas y Favores, imagen titular de las Reales Cofradías Fusionadas, conocida entre los malagueños como la "Niña de San Juan".