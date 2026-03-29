Antonio Banderas procesiona en Málaga y defiende la Semana Santa solidaria

Hay cosas que ni el estrellato de Hollywood logra desplazar. Una de ellas es el vínculo que Antonio Banderas mantiene con su tierra cada primavera. Este Domingo de Ramos, el actor malagueño llegó a la iglesia de San Juan —el mismo templo donde fue bautizado y donde despidió a sus padres— para cumplir una vez más con la cofradía de María Santísima de Lágrimas y Favores, imagen titular de las Reales Cofradías Fusionadas, conocida entre los malagueños como la "Niña de San Juan".
Banderas llegó desde Madrid con el tiempo justo, reconoció que estaba agotado tras el viaje, pero la emoción pudo más que el cansancio.
Nada más cruzar las puertas del templo, se vistió en las dependencias de la cofradía y se entregó al reencuentro con amigos, hermanos de hermandad y vecinos que se acercaron a saludarle antes de que el trono iniciara su recorrido por las calles del centro histórico.
Su rol dentro de la hermandad no es honorífico. Banderas ejerce como mayordomo de trono, lo que significa guiar el paso al toque de campana, pendiente de cada movimiento del trono y en permanente contacto con los hombres que lo portan.
Una responsabilidad que asume con la misma seriedad con la que afronta cualquier papel sobre un escenario.
Momentos antes de que se abrieran las puertas de la iglesia, el actor se concentró junto a sus compañeros y entonó el himno de la corporación, cuya letra él mismo escribió en su día. Con túnica blanca rota y capucha verde, fue uno más bajo las andas de la imagen.
Al salir, atendió a los medios y no escatimó en palabras. "Yo siempre llamo a la Semana Santa con las tres S: Semana Santa Solidaria. La gente debe saber que durante todo el año se están haciendo cosas muy bonitas, en la cultura, en la solidaridad", subrayó ante las cámaras.
Para Banderas, el desfile procesional tiene sentido pleno solo cuando va acompañado de esa otra dimensión menos visible pero igualmente real.
La Fundación Lágrimas y Favores, que nació en 2010 con él como uno de sus principales impulsores, financia becas de movilidad para estudiantes universitarios con escasos recursos, colabora con la Fundación Cudeca en el acompañamiento a enfermos terminales y apoya a familias vulnerables a través de Cáritas Parroquial de San Juan Bautista.
Desde su creación, la fundación acumula más de 3.5 millones de euros destinados a obras sociales.
La devoción del actor hacia esta imagen tiene raíces en la infancia. Su madre, feligresa de San Juan, le transmitió la tradición desde pequeño, cuando él y su hermano Javier recorrían las calles del barrio durante los días de pasión.
"Es reunirme con mi ciudad y conmigo mismo, es volver a lo que yo he sido toda mi vida", declaró en una edición anterior, frase que resume con precisión lo que este regreso anual significa para él.