Aleks Syntek admite años "muy problemáticos" y apuesta por su disco "Zen"

Ciudad de México, México.- De los 35 años de carrera de Aleks Syntek, los últimos cinco han estado envueltos en escándalos y “dimes y diretes”, pero el cantante mexicano de pop rock no considera retirarse de la música y lo demuestra con el lanzamiento de su próximo disco, titulado "Zen", así como con la preparación de su gira en Estados Unidos.

“Los primeros 30 años de mi carrera estuve alejado de los escándalos, pero los últimos cinco han sido muy problemáticos para mí. Esto lo adjudico a que he tenido mucho éxito, pero en este momento ya no soy artista de moda”, confiesa a EFE el productor ante polémicas como la de finales de 2025, cuando “tronó su salud” y fue ingresado a una clínica de "bienestar".

El multinominado al Latin Grammy asegura que sobre su figura se han inventado “muchas cosas”, pero que, “para bien o para mal”, esto le ha servido para estar en “boca de la gente” en una época en la que el algoritmo desplaza a los talentos de su generación, la misma que definió el rumbo del rock en la década de los 80 con bandas como Kenny y los Eléctricos, de la que fue teclista.

Syntek, famoso por éxitos como "Duele el Amor" (2003) -que lanzó junto a la española Ana Torroja- o "Sexo pudor y lágrimas" (1999), reconoce que pertenece a la “última generación” en la que el nombre del artista quedó en la “conciencia colectiva de la gente”, pues ahora “pegan más las canciones que las personas”.