¡Una noche inolvidable! Matute enciende el Coliseum con éxitos de los 80

Familias enteras comienzan a llegar al Coliseum Nacional de Ingenieros para revivir los mejores éxitos de los años 80, en una noche que promete estar llena de nostalgia y energía con la banda mexicana Matute.
Desde tempranas horas, grupos de amigos, parejas y padres con sus hijos ingresan al recinto con grandes expectativas por el espectáculo que está a punto de iniciar.
La banda mexicana regresa a Honduras con una gira repleta de canciones que toda una generación conoce de memoria y que han marcado épocas.
Banco Atlántida ha sido uno de los pioneros y patrocinadores para que todo sea un éxito y brindar la mejor experiencia. Seis músicos subirán al escenario este viernes 20 de marzo para presentar uno de los espectáculos más elaborados de sus casi dos décadas de trayectoria artística.
Matute ha logrado reunir a quienes vivieron su juventud en los años 80 y que ahora, convertidos en padres, comparten esos recuerdos musicales con sus hijos.
La agrupación llega al país como parte de su gira Disco Stereo Tour, una producción que ha recorrido distintas ciudades de América y Europa.
Decenas de hondureños arriban al lugar llenos de euforia, alegría y entusiasmo por disfrutar de una noche que promete ser inolvidable.
El ambiente previo al concierto está marcado por la emoción de volver a escuchar en vivo a esta reconocida banda mexicana formada en 2007.
Matute es famosa por rendir tributo a la música de los años 80, interpretando éxitos en inglés y español con un estilo energético y festivo.
Su propuesta musical se centra en el pop y rock de esa década, con covers que han sido adaptados a un formato de espectáculo en vivo lleno de dinamismo.