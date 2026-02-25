Juanes sobre Trump y los migrantes latinos: "Es muy duro ver cómo los están tratando"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El colombiano Juanes reivindicó en una entrevista con EFE, horas antes de actuar en el Festival Internacional de Viña del Mar, el gran aporte que la comunidad latina ha hecho a Estados Unidos, al tiempo que reconoció que es "muy duro" ver cómo están siendo tratados los migrantes por la Administración de Donald Trump.

"La gran mayoría de los inmigrantes han sido personas muy juiciosas que han trabajado mucho y que han dado mucho a los Estados Unidos (...) Obviamente, claro, hay otros segmentos mínimos que han hecho lo que han hecho, pero creo que la gran mayoría no son personas malas", indicó el multipremiado cantante de Medellín.

Juanes (1972), que este miércoles se subirá por cuarta vez en su carrera al escenario viñamarino, indicó que las redadas de migrantes ordenadas por Trump han hecho atravesar situaciones "muy difíciles" a la comunidad latina en Estados Unidos, un país que es la potencia que es hoy gracias a la "mezcla de culturas" y a "toda la gente que ha llegado".

"Yo llegué a los Estados Unidos en el año 96 y hoy es como otro mundo distinto", reflexionó el artista, que reside en Miami junto a su esposa y sus tres hijos.

El país de hace dos décadas "era un lugar donde te podrías sentir muy seguro de alguna manera, pero llegó el 11 de septiembre y lo cambió todo y, después, la crisis del 2008 y el Covid", agregó la estrella, que esta semana recogió en Miami su primer 'Premio Lo Nuestro a la Trayectoria' con una camiseta con el eslogan "Aquí se habla español".