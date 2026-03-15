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"Golden", de KPop Demon Hunters, gana el Oscar 2026 a la mejor canción original

Su nominación al Oscar marcó un hito al convertirse en la primera canción de K-pop nominada en la historia de los premios de la Academia

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 20:12
Golden, de KPop Demon Hunters, gana el Oscar 2026 a la mejor canción original

Los Ángeles, Estados Unidos.- La canción “Golden”, de la película animada KPop Demon Hunters, ganó el Oscar 2026 a mejor canción original durante la 98.ª edición de los premios de la Academia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El tema, interpretado por las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami como parte del grupo ficticio HUNTR/X, se convirtió en uno de los momentos musicales más destacados de la ceremonia.

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El sencillo forma parte de la banda sonora de la cinta animada producida para Netflix y fue escrito por EJAE y Mark Sonnenblick, junto a otros compositores del proyecto.

La canción, que mezcla elementos de K-pop y electropop, fue lanzada en 2025 y rápidamente se volvió el tema central de la historia del filme, que sigue a un grupo de idols que en secreto combaten fuerzas demoníacas mientras mantienen su carrera musical.

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Antes de triunfar en los Óscar, “Golden” ya había tenido un fuerte recorrido en la temporada de premios, al obtener galardones como Mejor Canción Original en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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