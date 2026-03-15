"Golden", de KPop Demon Hunters, gana el Oscar 2026 a la mejor canción original

Los Ángeles, Estados Unidos.- La canción “Golden”, de la película animada KPop Demon Hunters, ganó el Oscar 2026 a mejor canción original durante la 98.ª edición de los premios de la Academia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
El tema, interpretado por las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami como parte del grupo ficticio HUNTR/X, se convirtió en uno de los momentos musicales más destacados de la ceremonia.
El sencillo forma parte de la banda sonora de la cinta animada producida para Netflix y fue escrito por EJAE y Mark Sonnenblick, junto a otros compositores del proyecto.
La canción, que mezcla elementos de K-pop y electropop, fue lanzada en 2025 y rápidamente se volvió el tema central de la historia del filme, que sigue a un grupo de idols que en secreto combaten fuerzas demoníacas mientras mantienen su carrera musical.
Antes de triunfar en los Óscar, “Golden” ya había tenido un fuerte recorrido en la temporada de premios, al obtener galardones como Mejor Canción Original en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards.