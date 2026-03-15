"Golden", de KPop Demon Hunters, gana el Oscar 2026 a la mejor canción original

Los Ángeles, Estados Unidos.- La canción “Golden”, de la película animada KPop Demon Hunters, ganó el Oscar 2026 a mejor canción original durante la 98.ª edición de los premios de la Academia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El tema, interpretado por las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami como parte del grupo ficticio HUNTR/X, se convirtió en uno de los momentos musicales más destacados de la ceremonia.