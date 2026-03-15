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‘F1’ se lleva el Oscar en la categoría a mejor sonido frente a ‘Sirat’

La cinta fue dirigida por Joseph Kosinski y en la producción se contó con Brad Pitt, Jerry Bruckheimer y el piloto Lewis Hamilton

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 19:45
‘F1’ se lleva el Oscar en la categoría a mejor sonido frente a ‘Sirat’

Pitt interpreta a un piloto retirado de nombre "Sonny Hayes", quien vuelve a la Fórmula 1 para acompañar al novato "Joshua Pearce" (Damson Idris), dentro del equipo ficticio "APXGP".

 Foto: Cortesía

Los Ángeles, Estados Unidos.- El equipo de ‘F1’ se alzó este domingo con el Oscar a mejor sonido, un apartado en el que competía contra la cinta española ‘Sirat’, junto a ‘Frankenstein’, ‘One Battle After Another’, y ‘Sinners’.

F1 es una de las películas más destacadas de 2025, en la cual se ve en primera persona la experiencia de este campeonato mundial de automovilismo.

La película protagonizada por Brad Pitt fue nominada a Mejor Película en los Premios Óscar 2026, categoría en la que se llevó la estatuilla.

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Redacción web
Agencia EFE

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