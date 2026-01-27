¿Cuál es la historia detrás de la oración que dijo Nasry Asfura en su toma de posesión?

Tegucigalpa, Honduras.-Mahatma Gandhi, el hombre que doblegó al imperio británico con la "fuerza de la verdad", no solo dejó un legado de independencia, sino un mapa ético en forma de plegaria que hoy, en pleno 2026, resuena con una vigencia casi profética y que hasta el presidente de Honduras, Nasry Asfura, usa de inspiración. Esta oración, que comienza con un ruego de valentía para "decir la verdad delante de los fuertes", no fue escrita desde la comodidad de un escritorio y hace referencia directa a sus enfrentamientos con el Virrey de la India y las autoridades coloniales. No nació de un solo trazo de pluma, sino que evolucionó a partir de sus enseñanzas sobre el Satyagraha (la fuerza de la verdad) y su constante búsqueda de la purificación personal.

Cada verso sale de las vivencias de un hombre que conoció tanto el aplauso de las multitudes como la frialdad de las celdas coloniales. Gandhi entendía que el mayor peligro de un líder no era el enemigo externo, sino el orgullo que nace del triunfo y la desesperación que sale del fracaso. A lo largo de los años, esta plegaria ha sido adoptada por movimientos de derechos civiles, desde Estados Unidos con Martin Luther King Jr., hasta la lucha contra el Apartheid en Sudáfrica. Hoy la petición de Gandhi de "no decir mentiras para ganarse el aplauso" se erige como un desafío vigente para cualquier figura pública o ciudadano en busca de integridad. De ahí la inspiración del presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, quien este martes, en su primer discurso tras ser juramentado, decidió leer la oración, tal y como lo hizo cuando asumió la municipalidad del Distrito Central en 2014.

El mandatario hondureño disertó ante varios invitados y los congresistas que estuvieron presentes en la corta ceremonia de asunción. Tras agradecer a los miles de hondureños que confiaron en él para ser el nuevo presidente, Asfura también agradeció a Dios, afirmó que este camino al triunfo no ha estado solo, pues siempre hubo personas a su lado que lo ayudaron a llegar a donde está. Y ahí, tras varios agradecimientos y promesas de cambio, Asfura pidió permiso a los presentes para decir la plegaria y ahora se ha viralizado en las redes, pues ha causado mucha inspiración, afirmaron algunos internautas.

Aquí la oración íntegra