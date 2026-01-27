María Corina Machado felicita a Nasry Asfura por su investidura

Tegucigalpa, Honduras.- La líder venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, extendió sus felicitaciones al nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, luego de su investidura realizada en el Congreso Nacional este martes 27 de enero.
A través de sus redes sociales, Machado expresó sus buenos deseos para Asfura, quien asumirá el mandato de la nación por el periodo 2026-2030.
"Estimado presidente Nasry 'Tito' Asfura: hoy, cuando comienza una nueva era para Honduras, le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión", inició diciendo.
Para la líder política venezolana, el ascenso de Nasry Asfura al poder no solo es un cambio interno, sino una "gran oportunidad" para fortalecer la democracia en el istmo y el sur del continente.
La misiva de la "Dama de Hierro venezolana" subrayó una alianza de intereses compartidos entre ambos pueblos. "El pueblo de Honduras cuenta con los demócratas venezolanos, así como los venezolanos sabemos que contamos con usted y su gente para construir un hemisferio libre, próspero y seguro. Un abrazo grande y que Dios los bendiga.", concluyó Machado en su mensaje.
Nobel de la Paz
María Corina Machado tras ser la figura central de la oposición de Venezuela en las elecciones del 2024 y enfrentar persecución de Nicolás Maduro -quien se encuentra preso en Estados Unidos por acusaciones de narcoterrorismo- fue galardonada con el Nobel de la Paz por su labor.
El premio le fue entregado el pasado 10 de diciembre en Oslo, por el Comité Noruego del Nobel. Posteriormente, en enero de 2026 se reportó que Machado entregó la medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como gesto de reconocimiento a su compromiso con la libertad del pueblo de Venezuela.