María Corina Machado felicita a Nasry Asfura por su investidura

Tegucigalpa, Honduras.- La líder venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, extendió sus felicitaciones al nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, luego de su investidura realizada en el Congreso Nacional este martes 27 de enero. A través de sus redes sociales, Machado expresó sus buenos deseos para Asfura, quien asumirá el mandato de la nación por el periodo 2026-2030. "Estimado presidente Nasry 'Tito' Asfura: hoy, cuando comienza una nueva era para Honduras, le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión", inició diciendo.

Para la líder política venezolana, el ascenso de Nasry Asfura al poder no solo es un cambio interno, sino una "gran oportunidad" para fortalecer la democracia en el istmo y el sur del continente. La misiva de la "Dama de Hierro venezolana" subrayó una alianza de intereses compartidos entre ambos pueblos. "El pueblo de Honduras cuenta con los demócratas venezolanos, así como los venezolanos sabemos que contamos con usted y su gente para construir un hemisferio libre, próspero y seguro. Un abrazo grande y que Dios los bendiga.", concluyó Machado en su mensaje.

