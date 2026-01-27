¿Quién le impuso la banda presidencial a Nasry Asfura en su toma de posesión?

Este martes 27 de enero, Nasry Juan Asfura Zablah fue juramentado como el presidente de Honduras, durante una ceremonia austera y sencilla realizada en el Congreso Nacional, pero cargada de simbolismo. ¿Quién le impuso la banda presidencial en su toma de posesión? Aquí los detalles.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, bajó del proscenio para recibir a Nasry Asfura, quien llegó al recinto acompañado de su esposa, Lissette Del Cid.
Tomás Zambrano presidió la juramentación del nuevo mandatario de Honduras. "Hago la promesa de cumplir la Constitución, las leyes como lo dicen los sagrados mandamientos, Honduras para servirte estamos", manifestó Asfura. Consecuentemente, Tomás Zambrano le impuso la banda presidencial.
Tras el acto protocolario, Asfura y Zambrano se dieron un fuerte abrazo. "Vamos a trabajar fuerte por Honduras, hay que trabajar fuerte", le dijo el nuevo mandatario de Honduras a Zambrano, quien aprovechó el espacio para darle algunas palabras de felicitación.
Finalmente, Nasry Asfura brindó un discurso breve pero contundente en el que prometió trabajar en pro del bienestar de los hondureños.
"Tenemos que ponernos a trabajar; trabajar con humildad y con el compromiso total que exige llevar soluciones reales a cada rincón de nuestra querida Honduras. El tiempo empezó a correr, no podemos perderlo: tenemos que resolver problemas a la gente para servirle", manifestó Asfura durante su intervención.
Cabe destacar que durante la toma de posesión, además de los invitados especiales, estuvieron presente todos los diputados que integran las cinco bancadas políticas.
"Yo le tengo que reconocer a Libre que nos acompañó de manera pacífica en consenso, como hermanos nos vimos en el Congreso Nacional", manifestó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Por su parte, el nuevo mandatario de Honduras, se trasladó a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) donde se programó una recepción especial.
Tras la recepción, Asfura se movilizó a Casa Presidencial para iniciar con sus funciones como presidente.