David Faitelson acepta una pelea de boxeo con Cuauhtémoc Blanco, pero con una condición

Sin embargo, la mañana de este 18 de marzo, Faitelson se retractó y dijo que pelearía contra Cuauhtémoc Blanco siempre y cuando el organizador, Poncho De Nigris, le done 10 millones de pesos a la Teletón en México. Se está a la espera de la confirmación de De Nigris y lógicamente de Cuauhtémoc.