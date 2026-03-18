David Faitelson acepta una pelea de boxeo con Cuauhtémoc Blanco, pero con una condición

David Faitelson hizo un anuncio en redes sociales que generó miles de comentarios en redes sociales. El famoso comunicador dijo que acepta pelear con Cuauhtémoc Blanco, pero con una condición.
David Faitelson ha mantenido a lo largo de los años ciertos problemas con el exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, pero aceptó pelear en un ring de boxeo.
Mediante redes dijo que acepta pelear en un evento que es organizado por Poncho De Nigris, quien el fin de semana pasado organizó un evento llamado Ring Royal.
En evento llamado Ring Royal fue organizado para que diversos personajes mexicanos se suban al ring y peleen, algo que tuvo bastante éxito el fin de semana reciente.
Cuauhtémoc Blanco actualmente es diputado en México, pero falta que confirme si aceptará la invitación a pelear contra Faitelson.
En 2003 el controversial periodista David Faitelson fue golpeado en el rostro por Cuauhtémoc Blanco. Desde ese momento la gente no olvida lo sucedido y se dio la idea de una pelea.
Fue en su cuenta de X que David Faitelson dijo que el Ring Royal fue un éxito, pero se suben al ring personas mayores y con problemas de salud, algo que no lo vio correcto.
Seguidamente Poncho De Nigris le respondió y le dijo que se animara a pelear contra Cuauhtémoc Blanco en la próxima edición.
Faitelson rechazó en primera ocasión la invitación al afirmar que "no me siento capaz de hacerlo" y que tenía un gran respeto a los boxeadores.
Sin embargo, la mañana de este 18 de marzo, Faitelson se retractó y dijo que pelearía contra Cuauhtémoc Blanco siempre y cuando el organizador, Poncho De Nigris, le done 10 millones de pesos a la Teletón en México. Se está a la espera de la confirmación de De Nigris y lógicamente de Cuauhtémoc.