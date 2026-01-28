Emilio Hércules asume Finanzas y anuncia revisión de deuda flotante

Tegucigalpa, Honduras.- El nuevo titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hércules, inició oficialmente sus labores este miércoles 28 de enero y adelantó que una de las primeras tareas será la revisión de la deuda flotante heredada del gobierno anterior. Hércules explicó que, tras su juramentación, el equipo económico comenzó de inmediato con la toma de control institucional y la preparación de las acciones que se ejecutarán en los próximos días. “Después de una jornada muy extensa que tuvimos ayer con el presidente de la República, salimos ya a altas horas de la noche, mucho trabajo que había que realizar y preparación para lo que se nos viene en los próximos días”, señaló.

El funcionario indicó que la Secretaría de Finanzas operará como una entidad eminentemente técnica, encargada de diseñar y ejecutar políticas económicas orientadas a beneficiar a la población y a respaldar la gestión del nuevo gobierno. Hércules subrayó que las políticas fiscales se desarrollarán bajo criterios de responsabilidad, no solo dentro de Sefin, sino en todas las secretarías de Estado y en el conjunto de la administración pública. "Son políticas de tipo fiscal para poder llevar a cabo todos los planes de desarrollo económico, siempre con mención de la responsabilidad fiscal que debemos tener", agregó. Como parte del proceso de transición, el ministro confirmó que el titular saliente, Cristian Duarte, dejó un informe que será revisado y analizado por el nuevo equipo.