Libre no da razón sobre proceso de transición a 21 días del traspaso de mando

Tegucigalpa, Honduras.- A 21 días del traspaso de mando presidencial en Honduras, persisten más preguntas que respuestas sobre el proceso de transición entre el gobierno saliente y la nueva administración.

Desde el oficialismo no se ha brindado información oficial clara ni detallada sobre los avances de este procedimiento, que debió iniciar hace varias semanas atrás.

EL HERALDO intentó conocer la versión de funcionarios del partido Libertad y Refundación (Libre); sin embargo, solo uno respondió y su declaración no fue precisa respecto a los acercamientos y trabajos de transición con el gobierno del presidente saliente, Nasry “Tito” Asfura.

En el intento por conocer la postura oficial, este medio también contactó al asesor presidencial, Manuel "Mel" Zelaya, y al ministro de Comunicaciones, Ivis Alvarado, pero ninguno atendió las llamadas telefónicas.

La falta de información sobre la transición genera incertidumbre a pocos días del cambio de gobierno, un proceso clave para garantizar continuidad administrativa y estabilidad institucional.