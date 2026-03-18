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Matan a pedradas a un hombre en San Pedro Sula

El rostro del fallecido quedó totalmente desfigurado por la cantidad de pedradas que recibió; autoridades investigan el brutal crimen

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 09:23
Matan a pedradas a un hombre en San Pedro Sula

El cuerpo quedó tendido a la orilla de una calle de tierra.

 Foto: Captura de video

San Pedro Sula, Honduras.-Un hombre fue asesinado a pedradas en el sector conocido como El Zapotal, en San Pedro Sula, en la zona norte de Honduras.

El fallecido fue identificado únicamente como "Juan Tierritas", quien, según vecinos, era un alcohólico que vivía en la calle.

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De acuerdo con los detalles brindados por la Policía Nacional, la víctima fue lapidada hasta su muerte.

Su rostro y gran parte de la cabeza presentan graves y profundas heridas; el cuerpo quedó tirado en una esquina de una calle de tierra.

Las autoridades policiales acordonaron la escena para iniciar con las pesquisas del caso y a la espera de los médicos forenses, para realizar el levantamiento del cadáver.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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